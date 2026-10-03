Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start

Новые сезоны «Папиных дочек» и «Истории его служанки»

Одной из главных премьер, которая появится в онлайн-кинотеатре Start в октябре, станет шестой сезон новых «Папиных дочек». В продолжении семейного хита компанию Васнецовым-Васильевым составят Никита Кологривый и Люся Чеботина, которые сыграют самих себя.

Помимо этого, пользователей сервиса ждет второй сезон «Истории его служанки», продолжение школьной мелодрамы «Таргет», новые серии «Олдскула», а также многое другое.

Уже на сервисе:

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (фэнтезийная комедия, реж. Антон Маслов)

В центре сюжета — Колобок, который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Мы узнаем, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников. Приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя.

«Анима» (короткометражная драма, реж. Варвара Морозова)

Саша возвращается в дачный поселок своей юности, чтобы навсегда проститься с прошлым — и, кажется, с самим собой. Память ведет его к дому Маши, девушки, которую он когда-то любил и потерял, — дому, который должен был опустеть много лет назад. Но дверь открывается, и то, что происходит дальше, необъяснимо: это и встреча с Машей, и встреча с той частью себя, которую он давно похоронил. А может быть — это одно и то же.

С 6 октября:

«История его служанки», 2-й сезон (мелодрама, реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, Илья Максимов)

Первый сезон проекта оставил множество неразрешенных вопросов — продолжение сериала даст ответы на них, а также познакомит с новыми героями. Среди них молодой архитектор Аполлинария. Рациональная, сдержанная и целеустремленная героиня приезжает в поместье Николая для работы над его обустройством, однако вскоре оказывается втянута не только в дела дома, но и в сложный клубок взаимоотношений его обитателей. Весь мир ополчается против любви Анны Авериной и Николая Шереметьева — теперь служанке приходится выбирать между собственным счастьем и счастьем возлюбленного. Анна выбирает второе и расстается с графом прямо накануне свадьбы — она не может позволить графу пожертвовать ради нее положением в обществе. Но это не отменяет сделку: Анна по-прежнему останется в доме графа служанкой. А Николаю по-прежнему нужно найти невесту, чтобы получить наследство.

С 7 октября:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЦЕЛУЙ (мелодрама, реж. Пьер Сальвадори)

Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.

«Олдскул», 2-й сезон (комедия, реж. Александр Жигалкин)

новые серии – 7 и 14 октября

Сюжет сериала разворачивается вокруг учительницы математики советской закалки Марии Павловны Трифоновой, которая переходит работать в современную частную школу «Фаворит». Напомним, что первый сезон закончился большим романтическим моментом между Марией Павловной и завхозом Михаилом. Но гонка за ее сердце еще не завершена, ведь в школе появляется второй завхоз – Леонид, давний поклонник и друг Марии Павловны, не теряющий надежды на взаимность своей возлюбленной. К тому же сама Мария Павловна, наладив в первом сезоне отношения с внучкой Настей, в новом сезоне приступает к окончательному примирению с дочерью.

«Трудная. Неприкасаемая» (драма, реж. Оксана Барковская)

новые серии – 7, 14, 21 и 28 октября

После пережитого героиня пытается начать новую жизнь и помогает девушкам в центре «Сестрёнки», однако прошлое вновь настигает ее. Исчезновение давней знакомой Елены Шиловой заставляет Владу начать собственное расследование, которое постепенно выводит ее на след преступной схемы, связанной с деньгами, квартирами и чужими судьбами. Чем ближе девушка подбирается к разгадке, тем опаснее становится ее положение: под ударом оказываются близкие Влады, а ее саму вновь пытаются сделать виновной.

С 8 октября:

«Таргет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Данияр Болотбеков, Василий Куценко)

После пожара, потрясшего элитную школу Alma, Марк и его одноклассники пытаются вернуться к нормальной жизни. В больничной палате Диас рассказывает Марку, что поджег школу из-за угроз, которые получал от неизвестного. Несмотря на предательство, Марк прощает друга. Тем временем школа переезжает в новое здание — для ребят это возможность начать всё заново и оставить произошедшее в прошлом. С началом нового учебного года появляется следователь, который начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоял за поджогом. В классе также появляется новый ученик — Руслан Векимов. Он быстро сближается с Айлин, и Марк начинает ревновать. Но прошлое не отпускает — таргеты возвращаются. Теперь они предупреждают о новом преступлении — похищении ученика школы. Марк и его друзья вновь объединяются, чтобы предотвратить трагедию и попытаться изменить будущее.

С 19 октября:

«Папины дочки. Новые», 6-й сезон (комедия, реж. Павел Брусочкин)

В новых сериях Даша случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну, наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника, который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза меняется местами с Дианой, Соня подозревает Игоря в измене, а Арина исполняет заветную мечту олигарха Федотова.

С 21 октября:

ОЛДСКУЛ. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ (документальный)

Редкий шанс заглянуть в учительскую, которую сами актеры называют то «террариумом», то «обезьянником», и увидеть звезд любимой комедии за кадром. Кто «колется» чаще всех? Кого Мария Аронова научила правильному подходу к профессии? И что сами актеры думают о многочисленных комментариях, как позитивных, так и критических, которые зрители оставили о сериале в соцсетях?

Фото: кадр со съемок сериала «Папины дочки. Новые»