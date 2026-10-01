Мероприятие состоится со 2 по 5 октября

Со 2 по 5 октября в Москве впервые пройдет Корейская кинонеделя, посвященная 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Мероприятие организует РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В программу войдут следующие семь картин: 72 ЧАСА (2023), ОДНАЖДЫ ОДНИМ ДНЕМ И ОДНОЙ НОЧЬЮ (2019), ДНИ И НОЧИ ПРОТИВОБОРСТВА (2024), РАССКАЗ О НАШЕЙ СЕМЬЕ (2016), ИЗ ДНЕВНИКА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИЦЫ (2006), ЕДИНОБОРЦЫ "ПХЕНЬЯН НАЛЬПХАРАМ" (2006) и ЮНЫЕ МЕЧТАТЕЛИ (2026).

Торжественная церемония открытия состоится 2 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» с участием корейской делегации, которую возглавит начальник управления внешнего содействия при Государственном главном управлении по делам кинематографии КНДР Ли Чхор.

В свою очередь, в октябре в Пхеньяне также пройдет Российская кинонеделя.