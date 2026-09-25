СТС отметил тридцатилетие и рассказал о новом сезоне

Новые «Папины дочки», продолжение «Вечерней школы», «Няньки в погонах» и многое другое

24 сентября состоялась презентация телеканала СТС, приуроченная к его 30-летию и старту нового телесезона. Канал рассказал о контракте с Russian Code, своих новых проектах и продолжении культовых франшиз.

Генеральный директор Национальной медиа группы Светлана Баланова начала презентацию с душевного вступления: «Сегодня мы признаемся в любви СТС. Очень много звезд родилось и выросло на этом канале. Это образец лучшего в мире российского телевидения». Генеральный директор СТС Ирина Варламова подчеркнула, что за 30 лет канал не изменил своему направлению: «Мы были и остаемся крупнейшим развлекательным каналом, работающим на широкую семейную аудиторию». Она также напомнила об эксклюзивном трехлетнем соглашении НМГ с продюсерской компанией Russian Code: «Для канала это значит «200 серий комедийных сериалов в год».

Генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Владимир Бабков добавил: «Каждый новый сезон СТС – подтверждение статуса первого развлекательного канала». Подтверждением такого звания стала и сама презентация, которая в этом году отказалась от привычного формата. Вместо традиционных слайдов с нарезками кадров зрителям показали специально снятый комедийный фильм. Каждая его сцена подводила к трейлерам проектов нового сезона. В начале видео зрителей встретили ведущие «Форта Боярд» Александр Петров и Сергей Бурунов, чьи герои по сюжету застряли в гримвагене на съемках юбилейного ролика и теперь коротают время за шутками друг над другом и разговорами о грядущем сезоне.

Представление новинок открыли проекты Russian Code: продолжения «Вечерней школы», «Трешки» и «Мистера Ногтя», а также новые тайтлы, среди которых – «Роддом». В нем ординатор Катя Лапкина (Ирина Уханова) устраивается в роддом, где главврачом работает ее мать (Людмила Артемьева). Катя мечтает стать крутым специалистом, но ее мама убеждена, что дочери нет дороги в медицине. Главной героине предстоит доказать обратное и влиться в команду, в котором главной звездой стал акушер в исполнении Ильи Глинникова.

Дуэт Петрова и Бурунова в комедийных сценах дополнили звезды осенних премьер. Агата Дранга и Марк Богатырев подвели к продолжениям: ждем выход второго сезона «Химкинских ведьм» и шестого сезона новых «Папиных дочек». В ходе презентации, богатой на шутки, особенно ярко прозвучала игра с названиями: «Папины ведьмы» и «Химкинские дочки».

Продолжается и сотрудничество СТС со Start. На презентации показали промоматериалы «ИИнги» – сериала, снятого каналом и платформой при поддержке ИРИ. В нем герой Андрея Мерзликина осваивает новые технологии и на время оставляет вместо себя на посту мэра нейросеть. Но ИИнга не так проста, как кажется: постепенно она захватывает власть в городе. Также на СТС состоится премьера «Мозгоправа». В этом сериале Артем Ткаченко стал психологом и ведущим популярного подкаста, под влиянием которого одна из слушательниц сбегает в родную деревню Глушь. Ее влиятельный отец-генерал недоволен поступком дочери и угрожает психологу, а потому главному герою приходится ехать в деревню вслед за девушкой.

Кроме привычных вечерних развлечений в линейке остаются уже известные утренние шоу, которые пополнятся новыми тайтлами: СТС представил как кулинарные и трэвел-форматы, так и научно-популярные программы. В яркой нарезке кадров появились «Две стороны одной страны», «100 мест, где поесть», «Чем заняться в выходные?», «ПроСТО кухня», «Химия жизни» и «Мне туда надо».

Новым на канале станет шоу «Три острова», съемки которого прямо сейчас проходят в Таиланде. Его ведущие – Клава Кока и Дима Масленников. Три команды из звезд, блогеров и обычных зрителей борются за денежный приз в 10 миллионов рублей. А вот команда «Уральских пельменей» после сериала «Мама будет против» готовится выпустить новый проект. Сюжет скетчкома «Удачные истории» сосредоточен вокруг жителей дачного садового товарищества. В ролях – Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Сергей Ершов, Максим Ярица.

Продолжение получит шоу «Прятки», в котором знаменитости прячутся в необычных локациях. Ведущим остается Дима Журавлев, заменивший Егора Крида в прошлом сезоне. Среди ветеранов-участников проекта в третьем сезоне появится Артема Дзюба. Порадует канал и новинкой – интеллектуальной викториной под названием «Один из ста», ведущим которой станет Ян Топлес. Свойю первую программу после перехода на СТС готовит ведущий Олег Солнцев. В новом шоу «Давай проверим» он узнает, кто прав: авторы советов в интернете, скептики в комментариях или эксперты.

Шутки про переодевание в гримерках канала предварили рассказ о новой комедии с Алексеем Маклаковым. Сюжет «Няньки в погонах» сосредоточен на бывшем прапорщике, который теперь муштрует избалованных детей бизнесмена. Роман Постовалов появится в комедии «Родственные души». Герой получает способность видеть всех, кто умер в его старом доме, и встречается с абсолютно разными людьми, среди которых гусары, купцы, бандиты из 90-ых и комсомолки. Также на канале выйдет шоу «Коллекционер» с Иваном Охлобыстиным, о котором СТС заявил впервые. В нем звезды участвуют в играх в атмосфере разных эпох и культур. Завершила презентацию знаменитая франшиза «Суперниндзя». Она уже разрослась на пять сезонов «взрослой версии», и сейчас готовятся съемки четвертого детского сезона. Канал отмечает, что проект сделал ниндзя-спорт популярным, мотивировал на создание благотворительных программ и получил «ТЭФИ» и «ТЭФИ Kids».

Фото: пресс-служба СТС