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Александр Акопов покидает «Национальную Медиа Группу»

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2025

Ожидается, что он сфокусируется на продюсерской и образовательной деятельности

Заместитель генерального директора «Национальной Медиа Группы» (НМГ) по развлекательному вещанию и генеральный директор СТС Александр Акопов с 1 марта покинет компанию. Об сообщает пресс-служба холдинга.

Исполняющим обязанности директора СТС станет Ирина Варламова, которая ранее занимала позицию заместителя гендиректора «СТС Медиа» по управлению контентом.

Ожидается, что сам Акопов сфокусируется на продюсерской и образовательной деятельности. Продюсер является соучредителем компании COSMOS Studio. В 2021 году он также создал и возглавил Институт кино НИУ ВШЭ.

НМГ также анонсировал создание единого кластера эфирного телевидения. С 1 марта в него войдут каналы холдинга – «Рен ТВ», СТС, «Пятый канал», «Домашний», «Че», «СТС Love» и «СТС Kids». Куратором кластера в статусе первого заместителя гендиректора холдинга станет Владимир Тюлин, который ранее занимал пост заместителя гендиректора НМГ по информационному вещанию. Также Тюлин продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и телеканал «Рен ТВ».

Фото: пресс-служба СТС

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