НМГ покажет вертикальные микродрамы в телеэфире
Автор: БК
30 июня 2026
Ранее они были доступны на цифровой платформе «Сторис»
Национальная Медиа Группа (НМГ) планирует провести эксперимент по интеграции вертикального контента в линейное телевидение – с 3 июля телеканал «ЧЕ!» начнет показывать микродрамы, которые ранее были доступны только на цифровой платформе «Сторис».
В эфирной сетке появится специальный слот «Люби вертикально», в который вошли четыре мини-сериала: «Беременна от олигарха», «Босс на одну ночь», «Близняшки. Борьба за наследника» и «Гол прямо в сердце».
В НМГ отмечают, что вертикальные микродрамы остаются одним из самых быстрорастущих форматов медиапотребления в мире, а их перенос в телевизионный эфир должен объединить аудиторию мобильных платформ и традиционного ТВ.
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