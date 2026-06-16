В рамках фестиваля REALIST пройдет деловая программа и онлайн-рынок микродрам

Смотр состоится с 10 по 20 июля

Организаторы международного фестиваля вертикальных сериалов REALIST 2026 поделились деталями о грядущем смотре, который пройдет с 10 по 20 июля.

Основной конкурс состоится онлайн на платформе Chill, где также будет работать международный рынок микродрам – площадка для презентации и поиска контента, объединяющая производителей, платформы и дистрибьюторов из разных стран.

Среди участников – крупнейшие игроки быстрорастущего рынка вертикальных сериалов: китайские платформы Hongguo, Moboreels и Best Short, индийский стриминг MX Player (Amazon Prime India), турецкий производитель сериалов Inter Medya, а также ближневосточные платформы Seera и Scene.

Деловая программа REALIST 2026 пройдет в офлайн-формате 19 и 20 июля на «Хлебозаводе» в Москве. В центре обсуждения окажутся перспективы глобального рынка микродрам, модели монетизации, международная дистрибуция и использование искусственного интеллекта при производстве вертикального контента.

Финалом фестиваля станет международная бизнес-панель с участием ведущих представителей индустрии из Китая, Индии, Турции и стран Ближнего Востока, а также официальное закрытие REALIST Short Drama Fest 2026 с трансляцией в интерактивном режиме на все страны участвующие в смотре.