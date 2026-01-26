Классику Альфреда Хичкока переформатировали в микродраму

Сервис вертикального видео Tattle TV адаптировал триллер «Жилец» для мобильных устройств

Сервис вертикального видео Tattle TV взялся за классику – платформа переформатировала остросюжетную ленту Альфреда Хичкока ЖИЛЕЦ в микродраму.

По словам представителей компании, это один из первых известных случаев, когда классическая лента была полностью переработана для вертикального просмотра на мобильных устройствах. Отмечается, что картина Хичкока доступна в данном формате только на территории США из-за ограничений по лицензированию интеллектуальной собственности.

«Переосмысливая подобную классику, мы стремимся познакомить новое поколение зрителей с культовым кино, сокращая таким образом разрыв между историей кино и современной мобильной аудиторией», – заявили в Tattle TV.

Действие фильма 1927 года разворачивается в Лондоне, где объявился новый серийный убийца, нападающий по ночам на молодых блондинок. Главные роли в ленте Хичкока исполнили Айвор Новелло, Джун Трипп и Мэри Олт.

Фото: кадр из фильма ЖИЛЕЦ