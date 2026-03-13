В России могут разрешить использовать данные для обучения ИИ без разрешения их владельца
Правами на ответ нейросети будет обладать пользователь
Правительство России может разрешить разработчикам нейросетей использовать защищенные авторским правом статьи, книги, изображения и фильмы для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) без получения разрешения правообладателей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект об ИИ, подготовленный кабмином.
В документе уточняется, что использовать произведения без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания. Тем не менее, правами на ответ ИИ-модели будет обладать пользователь, который ввел промпт.
Собеседник «Ведомостей», близкий к аппарату правительства, уточнил, что речь идет в первую очередь о научных публикациях, образовательных материалах и архивных документах, доступ к которым зачастую закрыт для разработчиков нейросетей.
Отмечается, что персональные данные, сведения о налогоплательщиках, частные переписки и прочие личные данные, использовать для обучения ИИ будет нельзя.
Ранее представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта. В нем будут определены критерии «российской» нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность.
Фото: Freepik