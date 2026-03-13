top banner
В России могут разрешить использовать данные для обучения ИИ без разрешения их владельца

Автор: Илья Кувшинов

13 марта 2026

Правами на ответ нейросети будет обладать пользователь

Правительство России может разрешить разработчикам нейросетей использовать защищенные авторским правом статьи, книги, изображения и фильмы для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ) без получения разрешения правообладателей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на законопроект об ИИ, подготовленный кабмином.

В документе уточняется, что использовать произведения без согласия автора можно только в том случае, если пользователь сервиса не будет видеть их содержания. Тем не менее, правами на ответ ИИ-модели будет обладать пользователь, который ввел промпт.

Собеседник «Ведомостей», близкий к аппарату правительства, уточнил, что речь идет в первую очередь о научных публикациях, образовательных материалах и архивных документах, доступ к которым зачастую закрыт для разработчиков нейросетей.

Отмечается, что персональные данные, сведения о налогоплательщиках, частные переписки и прочие личные данные, использовать для обучения ИИ будет нельзя.

Ранее представитель аппарата вице-премьера РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию искусственного интеллекта. В нем будут определены критерии «российской» нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность.

Фото: Freepik

