Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Продолжения сериалов «Соммердаль», «Грабь награбленное» и «Бойтесь ходячих мертвецов»

В марте пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут седьмой сезон детектива «Соммердаль», продолжения сериалов «Молодой Морс», «Грабь награбленное» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также многое другое.

Уже на сервисе:

«Молодой Морс», 9-й сезон (детектив)

Оксфорд начала 1960-х — город туманов и колоколен, где преступления прячутся за вычищенными фасадами. Молодой констебль Индевор Морс только начинает службу и еще не знает, какую цену придется заплатить за стремление доводить дела до конца. Его напарником становится Фред Создей, опытный детектив с жестким нравом и неожиданно тонким чувством юмора. Между ними постепенно возникает сложная связь, наполненная наставничеством, спорами и взаимным уважением

«Бойтесь ходячих мертвецов», 3-й сезон (ужасы)

Конец света начинается не со взрывов, а с тревожных новостей и странной тишины на улицах Лос-Анджелеса. Мир медленно сходит с ума, и первой это чувствует Мэдисон Кларк – школьный психолог и мать, воспитывающая двоих детей. Ее новый супруг Трэвис Манава – учитель, пытающийся построить новую жизнь из обломков старой, а заодно поднять сына от прошлого брака. Их привычные проблемы меркнут, когда мировой порядок рушится, а страх становится чем-то обыденным.

«Грабь награбленное», 2-й сезон (криминальный)

Авантюрный сериал рассказывает о банде профессиональных преступников, возглавляет которую бывший страховой агент Нейтан Форд. Как и средневековый герой Робин Гуд, он уверен, что нечестно заработанными деньгами надо делиться. В поле зрения мужчины и его четырех напарников попадают не только олигархи и чиновники-взяточники, но и музыканты, не брезгующие плагиатом, кандидаты в президенты, порочные священники и лжеблаготворители. Разумеется, по их следам идет полиция, а Нейтану нужно сделать все, чтобы обхитрить еще и ее.

С 9 марта:

«Бойтесь ходячих мертвецов», 4-й сезон (ужасы)

С 13 марта:



«Грабь награбленное», 3-й сезон (криминальный)

С 20 марта:

«Грабь награбленное», 4-й сезон (криминальный)

С 27 марта:

«Грабь награбленное», 5-й сезон (криминальный)

Также в марте:

«Призраки», 5-й сезон (комедия)

новые серии

В пятом сезоне комедийного сериала «Призраки» главные герои, семейная пара Саманты и Джея, теперь управляет не только отелем, но и рестораном. Но как всё успеть, когда от соседей-призраков физической помощи особо не дождешься? Тем более, есть проблема и поважнее. Джей случайно заключил контракт с самым настоящим дьяволом по имени Элиас, который мечтает утащить его в ад как можно скорее. Потусторонним обитателям дома предстоит спасти неудачливого мужчину, а заодно разобраться в собственных проблемах: между Питом и Альбертой случается поцелуй, а Айзек берет на себя функции психотерапевта для призраков.

«Соммердаль», 7-й сезон (детектив)

В седьмом сезоне детективного сериала «Соммердаль» Дэн обнаруживает, что роль примерного семьянина дается ему сложнее, чем поимка самых изощренных преступников из датского Хельсингёра. Пока Жозефина пытается наладить быт и залечить старые раны, Дэн разрывается между воспитанием ее сыновей и новым громким делом, которое ставит под удар репутацию всей городской полиции. Флемминг, едва ли не ставший для мальчиков вторым отцом, замечает трещины в браке друга раньше него самого. Ситуация накаляется, когда Марианна втягивает отдел в расследование, ведущее в далекое прошлое семьи Соммердаль, заставляя Дэна выбирать между профессиональным долгом и защитой близких, которых он только что обрел.

«Шальные карты», 3-й сезон (криминальная комедия)

новые серии

В третьем сезоне мошенница Макс Митчелл наконец-то получает возможность «легализоваться»: ее нанимают в полицию в качестве консультанта, а с детектива Коула Эллиса снимают обвинения и позволяют вернуться на работу. Но спокойная работа этому динамичному дуэту не грозит. Однажды на пороге дома Макс появляется женщина, которая называет себя ее матерью. Девушка считала ее погибшей и не может поверить, что наконец-то нашла свою семью. А преступники тем временем не дремлют…

«Наказание для храброго героя» (аниме)

новые серии

Самое страшное из наказаний – не быть заточенным в тюрьму на пожизненный срок и не лишиться жизни, а быть… приговоренным к геройству! Главных мировых злодеев отправляют сражаться на вечный бой с владыкой демонов, и даже смерть не избавит их от этой почетной участи. Только после того, как все адские сущности будут побеждены, преступники наконец-то смогут обрести свободу. Дерзкий преступник из аниме-сериала «Наказание для храброго героя» по имени Зайло, боец из 9004-го штрафного отряда, волей случая встречает богиню, которая просит встать на ее защиту. Правила игры резко меняются, но шанс на свободу все так же далек. Или нет?

«Смертельная игра ради еды на столе» (аниме)

новые серии

Приключенческое аниме рассказывает о девушке по имени Юки, которая участвует в смертельных испытаниях с одной целью: одержать 99 побед подряд, чтобы прокормить себя. В этих играх на выживание, где на кону стоит все и даже немного больше, самое главное – помнить, ради чего ты сражаешься. Здесь границы между добром и злом могут быть размыты, и желание спастись легко может перерасти в жажду соперничества.

«Адский рай», 2-й сезон (аниме)

новые серии

Для Габимару, легендарного убийцы из Ивагакуре, мир – это место, где все решается холодной головой и жесткой рукой. Теперь же он оказался на грани гибели: казнь уже назначена, побег невозможен, а жизнь висит на волоске. Единственный шанс вырваться – отправиться на скрытый от всех остров, где, по слухам, находится эликсир бессмертия. Но это место не знает пощады: здесь сбываются самые жуткие кошмары.

«Звездное дитя», 3-й сезон (аниме)

новые серии

Мальчик Аква и девочка Руби – дети-близнецы известной исполнительницы по имени Ай Хосино. Ребята помнят, кем они были в прошлой жизни — врачом и его пациенткой. А еще и фанатами своей будущей мамы. Когда им было по три года, обезумевший поклонник убил ее. Со временем герои поняли, что их отец тоже был суперзвездой, но чтобы добраться до него, им самим надо стать айдолами. В третьем сезоне Руби сталкивается с шокирующей правдой о том самом дне, когда она со своим братом появилась на свет. Героиню переполняет ненависть, а чувство мести берет верх над всеми остальными. Она продолжает взбираться на самую вершину мира шоу-бизнеса, чтобы заработать славу и авторитет, а Аква всеми силами пытается раскрыть тайну их биологического отца. Но даст ли правда успокоение?

«Адский учитель Нубэ» (аниме)

новые серии

Добро пожаловать в самую обычную начальную школу. За одним исключением. В ней работает самый интересный и необычный преподаватель в Японии — Нубэ. Он кажется добрым и немного странным, а в его левой руке живет… демон! Именно поэтому мужчина всегда носит на ней перчатку, но как только чувствует рядом какую-то паранормальщину, снимает ее и готовится к бою. В школе то и дело появляются призраки, атакующие его учеников, ведьмы и даже ревнивая снежная дева, которая неровно дышит к Нубэ. Да уж, за такую работу по защите школы учителю-экзорцисту точно должны были бы приплачивать!

«Адский уровень: Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире» (аниме)

новые серии

Ямада Кенчи – обычный офисный работник, проводящий каждую свободную минуту за играми. Его хобби – проходить в ускоренном режиме самые долгие и непопулярные тайтлы. Однажды ему на глаза попадается сайт, который ведет его в игру с «адским режимом». Запустив его, он попадает в новый для себя мир, где его зовут Аллен и все воспринимают парня как великого воина. Герою приходится соответствовать этому званию и сражаться, ведь выйти из игры он сможет, только если пройдет ее до конца живым и невредимым.

Фото: кадр из сериала «Соммердаль»