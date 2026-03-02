Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу
Организаторы пятого фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ представили программу грядущего смотра.
В основной сериальный конкурс вошли восемь проектов. Среди них комедия «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным, детективный триллер «Черная графиня» с Кириллом Кяро, драма «Время Счастливых» с Ольгой Лерман и Тихоном Жизневским, а также многое другое.
Помимо нового конкурса вертикальных сериалов «Мир перевернулся», на ORIGINAL+ пройдут две внеконкурсные программы этого формата: с зарубежными проектами, которые уже есть на стримингах, и с новинками российских компаний, находящихся в поисках платформы.
Фестиваль пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии Горького, в новом многофункциональном зале «Горький Холл».
Конкурс сериалов
• «Страх над Невой», 2-й сезон, реж. Илья Максимов («Иви», НТВ)
• «Затмение», реж. Игорь Каграманов (Кино1TV)
• «Почти настоящий детектив», реж. Дмитрий Булейко («Кинопоиск», СТС)
• «Зовите Витю», реж. Денис Тяпичев (КИОН)
• «Когда горит огонь», реж. Антон Борматов («Смотрим»)
• «Черная графиня», реж. Илья Куликов, Иван Корвин (Okko)
• «Время Счастливых», реж. Илья Силаев (Start, Okko)
• «Гордость», реж. Сергей Арутюнян (Wink)
Конкурс шоу
• «Вахта» (Premier)
• «Битва вкусов» (VK Видео)
• «9 месяцев» (VK Видео)
• «Мама лучше всех» («Одноклассники»)
• «Модный подкаст» (Кино1TV)
• «Ночной посетитель» (Rutube)
• «Съешь меня» (Rutube)
• «Лук судьбы» (Rutube)
• «Решать будет папа» (Rutube)
• «Личное в большом городе» (Rutube)
• «Про личное в спальне» (Rutube)
Конкурс вертикальных сериалов «Мир перевернулся»
• «Беременна от Олигарха» (Wink)
• «Моя кавказская любовь» («Иви»)
• «За экраном» (КВИК)
• «Рождество с секретным миллиардером» («Кинолента»)
• «Писель. Нейропес» (Chill)
• «Новая жизнь» (Rutube)
• «Прима» (Rutube)
Внеконкурсная программа – иностранные вертикальные сериалы
• «Сердца в унисон» (Wink)
• «Миллиардер купил меня» (Wink)
• «Пробивая лед» («Иви»)
• «Богатая наследница: тайная жизнь нищенки» («Иви»)
Внеконкурсная программа – Вертикальные сериалы: «Биржа. Ищу стриминг»
• «Официантка на Майбахе» («Ящер Пикчерс»)
• «Стажировка» («Ящер Пикчерс»)
• «Брачные игры» («Кликфильм»)
• «9.12» (Y.A. Studio)
Фото: кадр из сериала «Время Счастливых»