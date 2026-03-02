Фестиваль ORIGINAL+ объявил программу

В основной сериальный конкурс вошли восемь проектов

Организаторы пятого фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ представили программу грядущего смотра.

В основной сериальный конкурс вошли восемь проектов. Среди них комедия «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным, детективный триллер «Черная графиня» с Кириллом Кяро, драма «Время Счастливых» с Ольгой Лерман и Тихоном Жизневским, а также многое другое.

Помимо нового конкурса вертикальных сериалов «Мир перевернулся», на ORIGINAL+ пройдут две внеконкурсные программы этого формата: с зарубежными проектами, которые уже есть на стримингах, и с новинками российских компаний, находящихся в поисках платформы.

Фестиваль пройдет с 18 по 20 марта на Киностудии Горького, в новом многофункциональном зале «Горький Холл».

Конкурс сериалов

• «Страх над Невой», 2-й сезон, реж. Илья Максимов («Иви», НТВ)

• «Затмение», реж. Игорь Каграманов (Кино1TV)

• «Почти настоящий детектив», реж. Дмитрий Булейко («Кинопоиск», СТС)

• «Зовите Витю», реж. Денис Тяпичев (КИОН)

• «Когда горит огонь», реж. Антон Борматов («Смотрим»)

• «Черная графиня», реж. Илья Куликов, Иван Корвин (Okko)

• «Время Счастливых», реж. Илья Силаев (Start, Okko)

• «Гордость», реж. Сергей Арутюнян (Wink)

Конкурс шоу

• «Вахта» (Premier)

• «Битва вкусов» (VK Видео)

• «9 месяцев» (VK Видео)

• «Мама лучше всех» («Одноклассники»)

• «Модный подкаст» (Кино1TV)

• «Ночной посетитель» (Rutube)

• «Съешь меня» (Rutube)

• «Лук судьбы» (Rutube)

• «Решать будет папа» (Rutube)

• «Личное в большом городе» (Rutube)

• «Про личное в спальне» (Rutube)

Конкурс вертикальных сериалов «Мир перевернулся»

• «Беременна от Олигарха» (Wink)

• «Моя кавказская любовь» («Иви»)

• «За экраном» (КВИК)

• «Рождество с секретным миллиардером» («Кинолента»)

• «Писель. Нейропес» (Chill)

• «Новая жизнь» (Rutube)

• «Прима» (Rutube)

Внеконкурсная программа – иностранные вертикальные сериалы

• «Сердца в унисон» (Wink)

• «Миллиардер купил меня» (Wink)

• «Пробивая лед» («Иви»)

• «Богатая наследница: тайная жизнь нищенки» («Иви»)

Внеконкурсная программа – Вертикальные сериалы: «Биржа. Ищу стриминг»

• «Официантка на Майбахе» («Ящер Пикчерс»)

• «Стажировка» («Ящер Пикчерс»)

• «Брачные игры» («Кликфильм»)

• «9.12» (Y.A. Studio)

Фото: кадр из сериала «Время Счастливых»