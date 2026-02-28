Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта

«Гордость», «Горничная», «Отец мать сестра брат» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в марте – романтическая комедия «Гордость» с Аланой Чочиевой, Алексеем Онеженым, Любовью Толкалиной и Александром Робаком.

Кроме того, зрителей стриминга ждут триллер ГОРНИЧНАЯ, новая работа Джима Джармуша ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ, второй сезон «Границы миров», комедия «Мотай!» и многое другое.

Со 2 марта:

«Мотай!» (комедия, реж. Саша Абдуллаев)

Начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров все еще мечтает вырваться в столицу — и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключенного — известного московского режиссера Матвея Селюжицкого, который получает кличку Мотор и начинает переснимать культовые голливудские боевики.

С 3 марта:

ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ (драмеди, реж. Джим Джармуш)

Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстраненность давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым.

С 5 марта:

«Гордость» (романтическая комедия, реж. Сергей Арутюнян)

Алана — талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти «неудачного жениха» из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс — бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях.

Также в марте:

ГОРНИЧНАЯ (триллер, реж. Пол Фиг)

Милли стремится начать жизнь заново и оставляет позади тяжелые воспоминания. Новая работа кажется ей удачным шансом на перезапуск: она устраивается горничной в роскошный особняк семьи Винчестер. На первый взгляд дом выглядит идеальным — богатство, порядок и безупречные манеры хозяев. Однако вскоре Милли замечает странные правила, тревожную атмосферу и необъяснимые детали, которые заставляют ее усомниться в безопасности места. Милли все ближе подбирается к мрачной тайне, скрытой за закрытыми дверями особняка, но чем глубже она погружается в происходящее, тем яснее становится: опасность таится не только в доме Винчестеров. Собственное прошлое Милли, которое она пыталась оставить позади, начинает напоминать о себе, грозя выйти на свет в самый неподходящий момент.

«Граница миров», 2-й сезон (мистическое фэнтези, реж. Алексей Зотов)

Действие второго сезона начинается спустя полтора года после того, как в главу Темного интерпола Андрона вселился древний вампир Владислав, который чуть не погубил все живое. Теперь сотрудники секретной службы «Граница миров» сталкиваются с вызовами посерьезнее и начинают большое расследование, ведь границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своем пути. Трудностей добавляют и личные проблемы: Людмила Николаевна внезапно получает новое тело, а Леха проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу, которая хочет отбить его у Илоны.

«Цезарь» (комедия, реж. Илья Фарфель)

Геша Коростылев работает охранником в областной администрации и воспитывает дочь с женой Люсей. Всю жизнь он подстраивается под других и терпит насмешки, пока в сорок пять не узнает, что его прадедушкой был полковник Цеза́рь. То, что ударение падает на другой слог, не смущает охранника, ведь он уже домыслил, что свой род ведет от знаменитого римского полководца. Геша решает, что «потомку» легендарной личности нельзя жить как прежде, поэтому уходит из дома, сталкивается с непреодолимыми препятствиями в виде сельской владелицы кафе Веры и эффектной Клеопатры, но главное — встречает новых друзей и находит призвание — помогать деревенским.

