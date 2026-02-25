Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года

Традиционно в январе наиболее активным спросом пользуется семейный и детский контент, который зрители смотрят на новогодних каникулах. Однако январь 2026 года отличился вниманием к фильмам 18+, работавших в прокате минувшей осенью, ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК, ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА, МАЖОР В ДУБАЕ. При этом камерный триллер про ИИ был представлен так же широко, на пяти стримингах, как и музыкальный фильм АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС.

Лидером сразу на двух площадках, «Кинопоиск» и Premier, стал новогодний музыкальный релиз НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА, который оказался онлайн за несколько часов до Нового года. Зрители Okko поставили фильм производства телеканала ТНТ на второе место, а «Иви» – на пятое.

Среди двух долгожданных осенних сказок наиболее широкое распространение получила АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. Она была продана сразу в пять онлайн-кинотеатров, но первое место заняла лишь на КИОН, который принимал участие в создании проекта. Серебро вольная экранизация советской грампластинки получила от «Кинопоиска» и «Иви», а в Okko и Premier стала четвертой. Прямой конкурент АЛИСЫ, приключенческая сказка ГОРЫНЫЧ, оказался доступен только на трех стримингах. Причем их зрители успели «зацепить» фильм еще в декабре, поэтому в январе можно было наблюдать, как изменились его позиции относительно рейтингов прошлого месяца. На Okko ГОРЫНЫЧ сместился с шестой строчки на десятую, на «Кинопоиске» поднялся с четвертой на третью, а вот на «Иви» взлетел с пятой на первую.

Триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК стал вторым наиболее представленным онлайн проектом. Он довольно равномерно расположился по рейтингам всех платформ во второй пятерке. Выше всего фильм оказался в чартах Okko и Premier, где у него пятое место, шестое занял на «Кинопоиске», а на «Иви» и КИОН – седьмое и восьмое соответственно.

По четыре площадки получили комедия ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА и экшн МАЖОР В ДУБАЕ. Приключения Екатерины Второй в современной России высоко оценили на Wink и КИОН – там у ленты второе место, единодушны также оказались пользователи «Кинопоиска» и Okko – восьмая строчка в обоих онлайн-кинотеатрах. Полнометражное продолжение франшизы с Павлом Прилучным зрительский интерес поделило более равномерно: бронза от пользователей Wink, на «Иви» и КИОН четвертые места, а в домашнем онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» фильм стал пятым после «серебряного» старта в декабре.

Первые места на Okko и Wink достались тоже франшизной картине – ЕЛКИ 12, которая вышла онлайн, продолжая работать в новогоднем прокате. А лидером на Start оказалась комедия собственного производства СЕМЬЯНИН, сумевшая опередить даже непобедимого ЧЕБУРАШКУ. У него второе место.

Иностранные релизы в январе были представлены всего двумя работами, это ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (третье место в Okko и четвертое – на «Кинопоиске») и турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ, ставшая третьей на выпускающей ее платформе «Иви».

В сериальном сегменте наиболее представленным оказался уже ставший классическим ситком «СашаТаня», который, помимо домашнего стриминга Premier, где взял бронзу, был представлен в Okko и Wink – там у него седьмые места. При этом стоит отметить, что в январе весь чарт стриминга ГПМ состоит из проверенной классики, венчают которую «Реальные пацаны».

Первые места всех платформ оказались заняты ориджиналсами. «Кинопоиск» символично 3 января выпустил третий сезон фантастической детективной комедии «Проект «Анна Николаевна», который стал лидером. Стартовавший в середине месяца «Майор Гром: Игра против правил» закрепился на третьей строчке. А в ожидании выхода полнометражного фильма поклонники «Короля и Шута» вернули в десятку одноименный сериал.

Okko начал год с основ психологии: черная комедия «Карта желаний» удержалась в лидерах с 1 января, а продолжение нашумевшего проекта «Секс. До и после», стартовавшее позже, оказалось на четвертом месте.

Зрители «Иви» и Start с декабря продолжают пристально следить за семьей Градовых из сериала «Золотое дно 2»: проект сохранил лидерскую позицию. При этом другой совместный тайтл платформ, «Люба Управдом», добился высокого внимания только на Start, где у него четвертое место, а на «Иви» не попал в десятку. Здесь на второй строчке оказался исторический шпионский детектив «Художник», который, не исключено, зрители смотрели в начале месяца в ожидании продолжения и закрепили успех после старта сиквела 22 января.

С большой вероятностью по такой же схеме «Дети перемен» заняли второе место на Wink и третье – на Start: криминальная сага представила новый сезон в самом конце января, а до этого поклонники проекта могли захотеть напомнить себе, что было в первой части. Лидером на Wink ожидаемо стало продолжение оригинального хита «Ландыши».

После перерыва в декабре в лидеры чарта КИОН вернулся мистический проект «Бар «Один звонок», который заинтересовал подписчиков чуть больше, чем тоже мистическая, но комедийная новинка «Жека Рассел» (второе место) и боевое фэнтези «Сергий против нечисти» (четвертое место досталось новому сезону).

Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

25.02.2026 Автор: Вероника Cкурихина