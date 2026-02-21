«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате
Автор: БК
21 февраля 2026
Покорение знакового рубежа случилось на 52-й день проката картины
Согласно данным ЕАИС на 0:30 (мск) 21 февраля, кассовые сборы отечественной сказки ЧЕБУРАШКА 2 составили чуть больше 6 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 52-й день проката картины.
Лента Дмитрия Дьяченко стала вторым фильмом за всю историю наблюдений, сумевшим покорить долгожданную планку – в прошлом это удалось только первому ЧЕБУРАШКЕ (тотал – 6,793 млрд рублей). Напомним, что картина 2023 года преодолела данный рубеж на 35-й день проката (также с учетом предпродаж).
Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2
Самое читаемое
Тина Канделаки: «Абсолютно точно «Сказка о царе Салтане» соберет полтора миллиарда»Подробнее
В Красноярском крае откроют прием заявок на субсидии для кинопроизводителейПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 февраля 2026 годаПодробнее
Фонд кино изменил форму подачи документов для получения господдержкиПодробнее
Стали известны победители премии «Большая цифра»Подробнее
Объявлен шорт-лист XIII премии АПКиТПодробнее
Касса России: «Сказка о царе Салтане» с большим отрывом возглавила прокатПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» с отрывом возглавила прокатПодробнее
Предпродажи уикенда: «Король и Шут. Навсегда» опережает «Красавицу»Подробнее
Официальная касса России: Сборы – чистый изумрудПодробнее
Стартовал прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФПодробнее
МХТ имени А.П. Чехова начал прием заявок на участие в Четвертом конкурсе короткометражного киноПодробнее
Rutube начнет поддерживать кинопрокатПодробнее
Warner Bros. Discovery может возобновить переговоры с Paramount SkydanceПодробнее
В Москве состоялась премьера семейного фильма «Дополнительное время»Подробнее
Программным продюсером фестиваля «Медвежонок» стал Георгий ШабановПодробнее
CSTB.PRO.MEDIA 2026: Сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19-22 февраляПодробнее
Американская касса: «Грозовой перевал» возглавил прокатПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19 – 22 февраляПодробнее