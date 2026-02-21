«Чебурашка 2» заработал шесть миллиардов рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 52-й день проката картины

Согласно данным ЕАИС на 0:30 (мск) 21 февраля, кассовые сборы отечественной сказки ЧЕБУРАШКА 2 составили чуть больше 6 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 52-й день проката картины.

Лента Дмитрия Дьяченко стала вторым фильмом за всю историю наблюдений, сумевшим покорить долгожданную планку – в прошлом это удалось только первому ЧЕБУРАШКЕ (тотал – 6,793 млрд рублей). Напомним, что картина 2023 года преодолела данный рубеж на 35-й день проката (также с учетом предпродаж).

