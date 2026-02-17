top banner
Программным продюсером фестиваля «Медвежонок» стал Георгий Шабанов

Автор: БК

17 февраля 2026

Смотр пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня

Стало известно, что программная дирекция четвертого фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» будет дополнена программным продюсером. Им станет известный продюсер, коммерческий директор холдинга START Георгий Шабанов.

Президентом кинофестиваля выступает Гавриил Гордеев, программным директором – кинокритик Егор Москвитин, а генеральным продюсером – Алена Семерикова.

«Мне очень приятно получить приглашение присоединиться в качестве программного продюсера к фестивалю «Медвежонок», который в этом году пройдет уже в четвертый раз. Сам я большой поклонник детского и семейного кино, всегда стремлюсь смотреть такие картины и поддерживать это направление. Детское кино — очень важный контент для нашей страны, это кино воспитывает молодое поколение. Так что я рад присоединиться к команде и здорово, что фестиваль проходит именно в Перми – очень люблю этот город», – рассказал программный продюсер смотра Георгий Шабанов. 

Дирекция фестиваля сейчас разрабатывает набор конкурсных программ и номинаций. В планах – усилить программу большим количеством премьерных показов полнометражных детских фильмов, сериалов и анимационных фильмов.

Также стали известны даты проведения четвертый четвертого по счету смотра. Фестиваль вновь состоится в Перми с 29 мая по 1 июня.

Оценивать фильмы конкурсной программы полнометражного кино и анимации вновь будут как представители профессионального жюри, так и дети. В детское жюри войдут юные пермяки, отличившиеся в учёбе или в спорте. В профессиональное – как российские, так и зарубежные кинематографисты, и популярные актеры.

Помимо кинопоказов на площадках фестиваля традиционно пройдут творческие встречи и мастер-классы с участием кинодеятелей и кинозвезд, специально для гостей фестивального городка традиционно разрабатывается развлекательная программа. Для представителей киноиндустрии будет проведена специальная деловая программа.

Впервые Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» проходил в Перми с 1 по 4 июня 2023 года. С 2025 года фестиваль носит статус Международного. За 3 года фестиваль в Перми посетили более 185 тысяч человек всех возрастов.

Фото: пресс-служба фестиваля «Медвежонок»

