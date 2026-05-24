Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 мая 2026 года

«Атмосфера кино» убрала из графика релизов экшн СКАЛОЛАЗ 2. Теперь вместо него 17 сентября выйдет экшн RUNNER. Также дистрибьютор поставил на 19 августа анимацию МАЛУША И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЦАРЕВИЧ.

Компания «Наше кино» не выпустит 25 июня мультфильм ЛЕГЕНДА О ПОЮЩЕМ КИТЕ, но зато заявила на 2 июля хоррор ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ. Также прокатчик перенес драму КОДЕКС ДАНТЕ с 25 июня на 9 июля.

1 октября «Каро Премьер» выпустит отечественный фильм ДОБРОВОЛЕЦ, а 3 сентября – проект НЕ ПО-ДЕТСКИ.

«Централ Партнершип» заявила на 26 ноября исторический эпик АЛЕКСАНДР I.

«Пионер» обнародовал даты двух новых релизов. 6 августа выйдет отечественный семейный фильм ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ СКИФОВ, а 20 августа – тайский проект ГОХАН.

Кинопрокатная компания Vereteno пополнила пакет первыпусками двух фильмов Кшиштофа Кесьлевского. КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ. ПЕРЕВЫПУСК выйдет 9 июля, а КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ. ПЕРЕВЫПУСК – 16 июля.

Ray of Sun Pictures заявила кыргызстанский фильм КАССАНДРА на 11 июня.

Дистрибьютор «КИНО.АРТ.ПРО» подтвердил выпуск 9 июля боевика ЖИВАЯ ЯРОСТЬ. В этот же день «Кинотайм» выпустит на экраны французскую авантюрную ретро-драму ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК.

«Вольга» выпустит новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №196. ЛЕТНИЕ НЕБЫЛИЦЫ 13 июня.

