Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 мая 2026 года

Автор: Никита Никитин

24 мая 2026

«Александр I» и множество других новинок

«Атмосфера кино» убрала из графика релизов экшн СКАЛОЛАЗ 2. Теперь вместо него 17 сентября выйдет экшн RUNNER. Также дистрибьютор поставил на 19 августа анимацию МАЛУША И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЦАРЕВИЧ

Компания «Наше кино» не выпустит 25 июня мультфильм ЛЕГЕНДА О ПОЮЩЕМ КИТЕ, но зато заявила на 2 июля хоррор ОНО ПРИХОДИТ СНИЗУ. Также прокатчик перенес драму КОДЕКС ДАНТЕ с 25 июня на 9 июля.

1 октября «Каро Премьер» выпустит отечественный фильм ДОБРОВОЛЕЦ, а 3 сентября – проект НЕ ПО-ДЕТСКИ. 

«Централ Партнершип» заявила на 26 ноября исторический эпик АЛЕКСАНДР I. 

«Пионер» обнародовал даты двух новых релизов. 6 августа выйдет отечественный семейный фильм ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ СКИФОВ, а 20 августа – тайский проект ГОХАН.  

Кинопрокатная компания Vereteno пополнила пакет первыпусками двух фильмов Кшиштофа Кесьлевского. КОРОТКИЙ ФИЛЬМ О ЛЮБВИ. ПЕРЕВЫПУСК выйдет 9 июля, а КОРОТКИЙ ФИЛЬМ ОБ УБИЙСТВЕ. ПЕРЕВЫПУСК – 16 июля.

Ray of Sun Pictures заявила кыргызстанский фильм КАССАНДРА на 11 июня. 

Дистрибьютор «КИНО.АРТ.ПРО» подтвердил выпуск 9 июля боевика ЖИВАЯ ЯРОСТЬ. В этот же день «Кинотайм» выпустит на экраны французскую авантюрную ретро-драму ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК

«Вольга» выпустит новый МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №196. ЛЕТНИЕ НЕБЫЛИЦЫ 13 июня. 

Фото: кадр из фильма ГОХАН

