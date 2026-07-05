Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июня – 5 июля 2026 года
«Колобок» на неделю раньше, «Натиск» с Адрией Архоной и другие новинки
На минувшей неделе «Атмосфера Кино» перенесла грядущую сказку ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК на неделю раньше – 6 августа вместо 13-го.
«Вольга» заявила экшн НАТИСК на 24 сентября. Главную роль в фильме Адама Вингарда исполнила Адриа Архона.
Кинокомпания «Арна Медиа» и дистрибьютор «Синема парк» объявили новую дату выхода криминального экшна ОГРАБИТЬ ЛОНДОН. Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном, Тео Джеймсом и Сэмом Уортингтоном появится на экранах с 30 июля.
«Экспонента Фильм» сдвинула релиз мультфильма АСТЕРИКС И ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ с 21 января 2027 года на 18 февраля 2027 года.
«Пионер» поставил на 16 июля аниме ИНИЦИАЛ ДИ: СТАДИЯ ТРЕТЬЯ.
«Ракета Релизинг» перенесла триллер ДОКТОР ГЛАС с 24 сентября на 1 октября, а приключенческую драму ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ – с 22 октября на 5 ноября.
«Про:взгляд» выпустит 30 июля анимационный триллер НЕПОКОЙ с музыкой Сергея Курехина.
Хоррор PEMBANTAIAN DUKUN SANTET от «Кинологистики» переместился с 9 июля на 15 октября.
«Киномания» перевыпустит на большие экраны мелодраму ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ с Каей Скоделарио и Джеймсом Хаусоном (6 августа), а также французскую ленту ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ с Гийомом Кане и Марион Котийяр (13 августа).
TenLetters сдвинул фантастический триллер МАТЕРИЯ ВРЕМЕНИ с 23 июля на 6 августа, а мультфильм ЛИДИЯ И ВСАДНИК ТУМАНОВ – с 20 на 13 августа.
«Кинотайм» заявила мелодраму ОН МЕНЯ (НЕ) ЛЮБИТ на 20 августа.
«КиноФанат» выпустит 1 октября отечественную драму МАМИН БЛЮЗ.
Фото: постер фильма НАТИСК