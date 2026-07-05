top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июня – 5 июля 2026 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 29 июня – 5 июля 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

5 июля 2026

«Колобок» на неделю раньше, «Натиск» с Адрией Архоной и другие новинки

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» перенесла грядущую сказку ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК на неделю раньше – 6 августа вместо 13-го.

«Вольга» заявила экшн НАТИСК на 24 сентября. Главную роль в фильме Адама Вингарда исполнила Адриа Архона.

Кинокомпания «Арна Медиа» и дистрибьютор «Синема парк» объявили новую дату выхода криминального экшна ОГРАБИТЬ ЛОНДОН. Картина с Аароном Тейлором-Джонсоном, Тео Джеймсом и Сэмом Уортингтоном появится на экранах с 30 июля.

«Экспонента Фильм» сдвинула релиз мультфильма АСТЕРИКС И ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ с 21 января 2027 года на 18 февраля 2027 года.

«Пионер» поставил на 16 июля аниме ИНИЦИАЛ ДИ: СТАДИЯ ТРЕТЬЯ.

«Ракета Релизинг» перенесла триллер ДОКТОР ГЛАС с 24 сентября на 1 октября, а приключенческую драму ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ – с 22 октября на 5 ноября.

«Про:взгляд» выпустит 30 июля анимационный триллер НЕПОКОЙ с музыкой Сергея Курехина.

Хоррор PEMBANTAIAN DUKUN SANTET от «Кинологистики» переместился с 9 июля на 15 октября.

«Киномания» перевыпустит на большие экраны мелодраму ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ с Каей Скоделарио и Джеймсом Хаусоном (6 августа), а также французскую ленту ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ с Гийомом Кане и Марион Котийяр (13 августа).

TenLetters сдвинул фантастический триллер МАТЕРИЯ ВРЕМЕНИ с 23 июля на 6 августа, а мультфильм ЛИДИЯ И ВСАДНИК ТУМАНОВ – с 20 на 13 августа.

«Кинотайм» заявила мелодраму ОН МЕНЯ (НЕ) ЛЮБИТ на 20 августа.

«КиноФанат» выпустит 1 октября отечественную драму МАМИН БЛЮЗ.

Фото: постер фильма НАТИСК 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Мандалорец и Грогу» стал самым популярным фильмом у пиратов в июне
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 июля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июня 2026 года
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Касса России: «Майкл» продолжает лидировать
Подробнее
Кассовый провал «Супергерл»: что пошло не так?
Подробнее
В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
КИОН рассказал о новинках июля
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папа, купи песика» обходит анимацию «Чинк: Хвостатый детектив»
Подробнее
Касса четверга: «Дед Фомич» оказался лучшей новинкой недели
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майкл» вновь на первой строчке
Подробнее
Российские кинотеатры заработали более 35 млрд рублей за первое полугодие 2026 года
Подробнее
Warner Bros. займется экранизацией крипипасты про Сиреноголового
Подробнее
Никита Михалков раскрыл детали законопроекта о квотировании зарубежных фильмов
Подробнее