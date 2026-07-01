Предпродажи уикенда: «Папа, купи песика» обходит анимацию «Чинк: Хвостатый детектив»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK), комедию ДЕД ФОМИЧ (NMG) и фантастический триллер РЕЙС 298 (CPF).

Анимация ПАПА, КУПИ ПЕСИКА предварительно собрала 412,4 тысяч рублей. Новинка обошла большинство аналогов, включая ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 36 млн), БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн), МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,7 млн), РЫБКА-УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (231,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,9 млн) и БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (207,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПАПА, КУПИ ПЕСИКА 412,4 ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ 403,3 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0 РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 231,8 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2 БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 207,3

Предпродажи комедии ДЕД ФОМИЧ составили 333 тысячи рублей. Новинка уступила картине ПРАЗДНИКИ (357,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но опередила фильмы ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,6 млн), МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПРАЗДНИКИ 357,8 ДЕД ФОМИЧ 333,0 ЛОТЕРЕЯ 242,9 МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА 216,7 РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА 170,7

Предварительный результат фантастического триллера РЕЙС 298 достиг 137,9 тысяч рублей. Новинка проиграла хоррору ХОКУМ (436,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,2 млн), также выпущенному компанией Capella Film, но опередила проекты ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (99,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (95,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,6 млн) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (93,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ХОКУМ 436,8 РЕЙС 298 137,9 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ 99,8 КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ 95,8 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ 93,2

Фото: кадр из мультфильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

01.07.2026 Автор: Никита Никитин