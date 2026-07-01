Предпродажи уикенда: «Папа, купи песика» обходит анимацию «Чинк: Хвостатый детектив»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ПАПА, КУПИ ПЕСИКА (AK), комедию ДЕД ФОМИЧ (NMG) и фантастический триллер РЕЙС 298 (CPF).
Анимация ПАПА, КУПИ ПЕСИКА предварительно собрала 412,4 тысяч рублей. Новинка обошла большинство аналогов, включая ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (403,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 36 млн), БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн), МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,7 млн), РЫБКА-УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (231,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,9 млн) и БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ (207,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
|412,4
|ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ
|403,3
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|387,0
|РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|231,8
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|309,2
|БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ
|207,3
Предпродажи комедии ДЕД ФОМИЧ составили 333 тысячи рублей. Новинка уступила картине ПРАЗДНИКИ (357,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но опередила фильмы ЛОТЕРЕЯ (242,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,6 млн), МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн) и РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА (170,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПРАЗДНИКИ
|357,8
|ДЕД ФОМИЧ
|333,0
|ЛОТЕРЕЯ
|242,9
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|216,7
|РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА
|170,7
Предварительный результат фантастического триллера РЕЙС 298 достиг 137,9 тысяч рублей. Новинка проиграла хоррору ХОКУМ (436,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,2 млн), также выпущенному компанией Capella Film, но опередила проекты ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (99,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ (95,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,6 млн) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (93,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ХОКУМ
|436,8
|РЕЙС 298
|137,9
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ
|99,8
|КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ
|95,8
|ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ
|93,2
Фото: кадр из мультфильма ПАПА, КУПИ ПЕСИКА
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01.07.2026 Автор: Никита Никитин