CineEurope 2026: Презентация STUDIOCANAL

Новые работы Дэнни Бойла и Жан-Пьера Жене, а также семейные проекты

Компания STUDIOCANAL представила на CineEurope одну из самых разнообразных линеек проектов среди всех участников рынка. Открывая презентацию, генеральный директор компании Анна Марш назвала STUDIOCANAL «крупнейшей европейской киностудией» и ведущим производителем англоязычного кино за пределами США. По ее словам, одним из главных преимуществ компании остается сочетание международного масштаба бизнеса с глубоким пониманием особенностей локальных рынков.

В разработке студии находятся сразу несколько крупных семейных франшиз. В частности, STUDIOCANAL работает над экранизациями ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК и МИСТЕР МЕН И МАЛЫШКА МИСС, которые создаются совместно с продюсером ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА и ГАРРИ ПОТТЕРА Дэвидом Хейманом.

Среди других проектов, находящихся на различных стадиях производства, были представлены экранизация бестселлера Мэтта Хейга «Полночная библиотека», рассказывающего о женщине, попадающей в мистическую библиотеку, где она получает возможность прожить бесконечное количество вариантов собственной судьбы, а также адаптация романа «Развод» Фриды Макфадден, автора сценария триллера ГОРНИЧНАЯ.

Дэнни Бойл лично представил драму ЧЕРНИЛА (Ink), посвященную становлению медиаимперии Руперта Мердока и превращению британской газеты The Sun в один из главных таблоидов страны в конце 1960-х годов. Сценарий картины, написанный Джеймсом Грэмом, основан на его одноименной пьесе. По словам режиссера, именно процессы, происходившие в медиасфере того периода, во многом определили современную культуру – от таблоидной журналистики до социальных сетей и цифровых платформ. Дата выхода картины пока не объявлена.

Энтони Марас рассказал о работе над исторической драмой ДАВЛЕНИЕ с Эндрю Скоттом и Бренданом Фрейзером. Основанная на пьесе Дэвида Хэйга картина посвящена метеорологам, чьи прогнозы сыграли решающую роль при подготовке высадки союзников в Нормандии. Фильм уже вышел в прокат на ряде территорий, включая Северную Америку и Россию, однако до британского проката доберется лишь в сентябре.

Еще одним британским проектом стал байопик ELSINORE с Эндрю Скоттом и Оливией Колман. Согласно синопсису, фильм рассказывает историю актера Иэна Чарлсона, который, преодолевая тяжелые жизненные обстоятельства, готовится сыграть Гамлета в Национальном театре Лондона. По данным студии, картина получила очень высокие оценки на тестовых показах.

Комедийный триллер EVERYBODY WANTS TO F*CK ME с Тэроном Эджертоном в главной роли расскажет о харизматичном донжуане, сумевшем создать вокруг себя образ идеального мужчины, но в итоге столкнувшемся с последствиями собственной лжи. Одним из продюсеров проекта выступает компания LuckyChap, основанная Марго Робби.

В блоке французского кино STUDIOCANAL показала первые материалы драмы ПОМЕНЯЙ ВОДУ ЦВЕТАМ (Changer l'eau des fleurs). Новая работа режиссера АМЕЛИ Жан-Пьера Жене основана на одноименном романе Валери Перрен и рассказывает историю женщины, которая после личной трагедии переезжает в небольшой городок в Бургундии и устраивается смотрительницей кладбища. Главную роль исполнила Лейла Бехти (Я ВСЕГДА БУДУ ПОМНИТЬ ВАШИ ЛИЦА). Кроме того, участникам рынка продемонстрировали расширенный фрагмент новой экранизации ОТВЕРЖЕННЫХ Фреда Кавайе. В актерский состав проекта вошли Тахар Рахим, Камилль Коттен, Венсан Линдон, Ноэми Мерлан и Бенжамен Лаверн.

Не обошлось и без жанрового кино. Гостям CineEurope представили экшн-триллер СКАЛОЛАЗ с Лили Джеймс и Пирсом Броснаном, вдохновленный одноименным фильмом 1993 года, а также слэшер ICE CREAM MAN Элая Рота, который, несмотря на название, не имеет отношения к одноименному культовому хоррору 1995 года.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНИЛА