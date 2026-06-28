CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios

Фокус на франшизы и кинотеатральный прокат

Одной из ключевых тем презентации The Walt Disney Studios на CineEurope стала приверженность компании традиционному кинопрокату. Президент по международному кинопрокату Disney Эндрю Криппс напомнил представителям европейских кинотеатров, что на данный момент у студии самые продолжительные эксклюзивные окна среди всех голливудских мейджоров. По его словам, в среднем релизы Disney остаются в кинотеатрах около 60 дней, тогда как у фильма Джеймса Кэмерона АВАТАР: ОГОНЬ И ПЕПЕЛ окно превысило 90 дней. Он также отметил, что ставка на широкий прокат продолжает приносить результаты: за последние десять лет Disney девять раз становился ведущей студией мирового проката.

Презентация традиционно охватила все подразделения компании, однако особое внимание было уделено анимации. На сцене вместе с Криппсом появились Вуди и Джесси из ИСТОРИИ ИГРУШЕК 5, после чего руководители европейских подразделений маркетинга и дистрибуции представили материалы сразу по нескольким проектам. Зрителям показали расширенные фрагменты ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА: ТОЧКИ КИПЕНИЯ, БИЛЛИ И МИРА МАГИИ и ДЕВЯТИ ЖИЗНЕЙ КОТА НЕРОНА, а также напомнили о разработке полнометражного БЛУИ, продолжений СИМПСОНОВ В КИНО, ХОЛОДНОГО СЕРДЦА и СУПЕРСЕМЕЙКИ. Новый ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД должен перезапустить франшизу после неоднозначных результатов предыдущей части. На этот раз героям предстоит столкнуться с экстремальной жарой и извержением вулкана, а белка Скрэт впервые обзаведется потомством. Кроме того, Disney показала материалы по игровому ремейку МОАНЫ, постановкой которого занимается Томас Кайл.

Большой сегмент презентации занял документальный проект о группе Oasis, который представили режиссеры Стивен Найт, Дилан Саутерн и Уилл Лавлейс. По словам авторов, картина станет одновременно музыкальным фильмом, историей примирения братьев Галлахер и признанием в любви поклонникам группы. Помимо этого, студия работает над документальной лентой EVEREST: THE OTHER SIDE, которую снимают обладатели премии «Оскар» за ФРИ-СОЛО Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели.

Одним из главных релизов блока 20th Century Studios стал survival-триллер КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН, основанный на романе Дэниела Крауса. Главную роль в картине исполняет Остин Абрамс (ОРУДИЯ): его герой, дайвер, пытается найти останки отца, но оказывается в желудке 60-тонного кашалота, и у него есть всего час, чтобы выбраться. На CineEurope был показан напряженный фрагмент фильма. Другим заметным проектом стала экранизация романа Питера Хеллера СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ. Постановщиком выступил Ридли Скотт, а главные роли исполнили Джейкоб Элорди и Джош Бролин. Действие разворачивается в постапокалиптическом будущем, где вирус уничтожил большую часть человечества, а выжившие вынуждены противостоять бродячим мародерам. Главный герой – пилот, потерявший жену, – живет на заброшенном аэродроме в Колорадо вместе с угрюмым стрелком. Компания намерена активно продвигать картину в премиальных форматах, включая IMAX, Dolby Cinema и HDR by Barco, что свидетельствует о высоких ожиданиях от проекта.

Глава международного подразделения Searchlight Pictures Ребекка Кири представила драму Элис Бирч SWEETSICK и SOMEWHERE OUT THERE Александра Пэйна, а также рассказала о других проектах студии. Особенно тепло аудитория встретила сцену из ДИКОЙ ЛОШАДИ Мартина МакДоны, в которой герои Сэма Рокуэлла и Джона Малковича – сотрудники ЦРУ, направленные в Чили в 1973 году, – оказываются в абсурдной ситуации в ожидании рейса на остров Пасхи. Картина уже рассматривается как один из потенциальных участников наградного сезона. Лента Тони Гилроя БЕГЕМОТ! расскажет историю виолончелиста, возвращающегося в родной Лос-Анджелес. Над саундтреком работают сразу девять композиторов, включая Джеймса Ньютона Ховарда и Алана Сильвестри. В актерский состав вошли Педро Паскаль, Уилл Арнетт, Оливия Уайлд, Ева Виктор и Мэттью Лиллард.

Сегмент Lucasfilm открыли штурмовики, сопровождавшие представителей студии на сцену. Disney объявила о повторном прокате оригинальных ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН в феврале 2027 года (предположительно, в версии 1977 года), после чего на экраны выйдет STAR WARS: STARFIGHTER. Режиссером проекта выступает Шон Леви, а главную роль исполняет Райан Гослинг. По сюжету его персонажу поручено сопроводить подростка из одного конца галактики в другой.

К релизу кинокомикса МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ компания представит новый формат кинопоказа Infinity Vision, о котором ранее рассказывалось на CinemaCon. Речь идет не о новой кинотехнологии, а о специальной сертификации для премиальных залов. Отмечается, что студия получила более 7,5 тысяч заявок от кинотеатров по всему миру и в настоящее время проводит проверку этих залов. Перед выходом новой части франшизы Disney также выпустит в повторный прокат МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ в расширенной версии с дополнительными сценами.

Фото: кадр из фильма STAR WARS: STARFIGHTER