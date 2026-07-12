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Константин Бронзит, Илья Попов и ветераны студии Disney выступят на Слете аниматоров

Автор: БК

12 июля 2026

Мероприятие пройдет в Москве 18 и 19 июля

Организаторы IX Слета аниматоров раскрыли программу форума, который пройдет 18 и 19 июля в московском Кластере видеоигр и анимации в Сколково.

В этом году в программе заявлено более 70 лекций, мастер-классов и дискуссий с участием свыше 125 спикеров из России и зарубежных стран. Среди них – режиссер Константин Бронзит, основатель ГК «Рики» Илья Попов, а также ветераны Disney Аарон Блейз, Ник Берч и Чак Уильямс. В форуме также примут участие японские специалисты Ёсихару Асино, Майко Саэки и Акинори Накамура.

Деловая программа охватит вопросы производства и продвижения анимации, использования искусственного интеллекта, международного сотрудничества и развития индустрии. Кроме того, участникам представят производственные кейсы генерального партнера мероприятия ГК «Рики», включая фильм СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ, а также новый анимационный стартап компании.

Помимо деловой программы, гостей ждут показы авторской анимации, мастер-классы, питчинги, экспертные разборы проектов и встречи с представителями индустрии. Программа Слета аниматоров целиком доступна на официальном сайте.

Фото: пресс-служба Слета аниматоров

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