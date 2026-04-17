CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios

Новые «Мстители», «Звездные войны» и «История игрушек»

Заключительной презентацией CinemaCon в этом году стало мероприятие The Walt Disney Studios, и было заметно, что студия не поскупилась: еще до начала гости получили брендированные промоматериалы – коробку попкорна с логотипом МАНДАЛОРЦА И ГРОГУ и высокий стакан диетической колы с символикой ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. Панель открылась продолжительным роликом, охватывающим как уже известные франшизы Disney, так и грядущие релизы студии. Председатель Disney Entertainment Studios Алан Бергман отдельно остановился на коммерческих итогах: по итогам 2025 года The Walt Disney Company собрала $6,6 млрд в мировом прокате, опередив ближайшего конкурента более чем на $1 млрд. В активе компании также 37 фильмов-миллиардеров – это в четыре раза больше, чем у любой другой студии.

Первым проектом стала комедия ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2, которая выходит в американский прокат уже 1 мая. Энн Хэтэуэй вышла на сцену и напомнила представителям кинотеатров о значении оригинальной картины, отдельно поблагодарив их за поддержку и вновь подчеркнув важность кинотеатрального окна. В центре сюжета сиквела – Миранда Пристли (Мерил Стрип), которая сталкивается с кризисом печатных медиа и трансформацией индустрии. На фоне возможного скандала она вынуждена адаптироваться к новым реалиям – и именно в этот момент вновь встречает Энди (Хэтэуэй), теперь уже в роли опытного редактора. Показанные на CinemaCon материалы дали понять, что героиня Стрип не утратила своей жесткости.

Режиссер Джон Фавро рассказал гостям CinemaCon о новом фильме вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН – фантастическом экшне МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ (22 мая). По словам постановщика, проект изначально задумывался именно как кинотеатральный релиз: большое внимание уделялось реальным декорациям, радиоуправляемым моделям и другим практическим эффектам. Он также отметил, что более свободный производственный график позволил значительно расширить визуальный масштаб проекта по сравнению с оригинальным сериалом Disney+. Помимо нового трейлера, Фавро показал и первые 17 минут картины.

Голоса Вуди и Базза – Том Хэнкс и Тим Аллен – представили два фрагмента из грядущей ИСТОРИИ ИГРУШЕК 5 (19 июня). По сюжету главные герои сталкиваются с новой угрозой – планшетом «ЛилиПад» в озвучании Греты Ли, который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает все больше ее времени. Актеры пошутили, что, несмотря на их звездный статус, современные дети не узнают в них героев культовой франшизы Pixar: они даже попросили аудиторию закрыть глаза, после чего разыграли импровизированную сцену.

Игровой ремейк МОАНЫ (10 июля) не обошелся без появления Дуэйна Джонсона и Кэтрин Лагаайя. Актер начал презентацию на лирической ноте: показал фотографию своего дедушки и подчеркнул, что именно он стал главным источником вдохновения для образа Мауи. По словам Джонсона, live-action-формат придает истории МОАНЫ особую значимость, потому что «это реальные люди из плоти и крови».

Далее студия переключилась на фантастику Ридли Скотта СОЗВЕЗДИЕ ПСА (The Dog Stars, 28 августа). Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире будущего, где вирус уничтожил большую часть человечества, а выжившие вынуждены противостоять бродячим мусорщикам. Главный герой в исполнении Джейкоба Элорди – пилот, потерявший жену, – живет на заброшенном аэродроме в Колорадо вместе с угрюмым стрелком. Продемонстрированный трейлер также был официально опубликован в сети.

Одним из самых напряженных проектов стала экранизация романа Дэниела Крауса – survival-триллер WHALEFALL (16 октября). Главную роль в картине исполняет Остин Абрамс (ОРУДИЯ): его герой, дайвер, пытается найти останки отца, но оказывается в желудке 60-тонного кашалота, и у него есть всего час, чтобы выбраться. Показанный материал явно делает ставку на клаустрофобию и физически ощутимое чувство опасности.

Мультфильм HEXED (25 ноября) рассказывает о девочке-подростке и ее гиперопекающей матери, которые обнаруживают, что «странности» девушки на самом деле являются проявлением магических способностей. На CinemaCon было объявлено, что главные роли в проекте озвучат Хейли Стейнфилд и Рашида Джонс.

Также Disney и 20th Century Studios представили новую часть ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА, получившую подзаголовок ТОЧКА КИПЕНИЯ (Ice Age: Boiling Point). Главной звездой продемонстрированного трейлера стала саблезубая белка Скрат и его детеныш – теперь их борьба за желудь разворачивается на фоне внезапно пробуждающегося вулкана.

Кульминацией презентации стал блок Marvel Studios, открывшийся анонсом нового формата кинопоказа – Infinity Vision. Это специальная сертификация для залов премиального формата: речь идет о площадках с самыми большими экранами, лазерной проекцией повышенной яркости и четкости, а также продвинутыми аудиосистемами, обеспечивающими полное погружение. Глава кинотеатральной дистрибуции Disney Эндрю Криппс подчеркнул, что уже сейчас в США заявлено более 75 таких залов и свыше 300 по всему миру. Именно в этом формате 25 сентября планируется перевыпуск кинокомикса МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ – причем в расширенной версии, – а также релиз новой части франшизы МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ (18 декабря).

Перед показом первого ролика грядущего кинокомикса глава Marvel Кевин Файги подчеркнул, что фильм напрямую продолжает события ФИНАЛА и впервые сведет на экране Мстителей с Людьми Икс. По его словам, это следующий логический этап развития серии. Режиссеры Джо и Энтони Руссо, в свою очередь, заявили, что Виктор фон Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего – не просто антагонист, а один из самых сложных персонажей Marvel, поскольку он «всегда на три шага впереди и практически непобедим». Сам Дауни признался, что даже не мог представить себе возвращение в MCU в подобном формате, а присоединившийся к нему на сцене Крис Эванс пошутил, что «этот парень ему не нравится». Трейлер дважды показали гостям CinemaCon, и оба раза он вызвал бурные овации зала.

Фото: кадр из фильма МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ