CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM Studios

Новые «Горец» и «Афера Томаса Крауна», фильм о создании «Рокки», а также сиквел «Пчеловода»

Третий день выставки киноиндустрии CinemaCon завершила масштабная презентация Amazon MGM Studios, ставшая программным заявлением компании о ее месте на театральном рынке — студия намерена играть по-крупному и вдолгую.

Глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс со сцены подчеркнул, что кинопрокат для компании — не эксперимент. По его словам, обязательство выпускать не менее 15 фильмов в год остается в силе. Более того, Amazon MGM выстраивает собственную международную дистрибуционную структуру, которую рассчитывает полноценно запустить уже в этом году. Студия усиливает присутствие на ключевых территориях, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Мексику, Бразилию и Австралию.

Первым проектом презентации стал ремейк АФЕРЫ ТОМАСА КРАУНА от Майкла Б. Джордана, который выступает и режиссером, и исполнителем главной роли. Музыку к фильму напишет оскароносный Джон Батист, открывший мероприятие живым исполнением The Windmills of Your Mind — песни из оригинального фильма 1968 года. На сцене к Джордану присоединилась Адриа Архона, играющая страхового следователя, способного на равных противостоять элегантному преступнику. Из представленных материалов следует, что миссия Крауна на этот раз носит личный характер — его целью становится персонаж в исполнении Кеннета Браны.

Следом студия напомнила о своей текущей премьере — фантастике ПРОЕКТ «АВЕ МАРИЯ». На сцену вышли режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер, а также исполнитель главной роли Райан Гослинг, поблагодарившие представителей кинотеатров за успешный прокат картины. Майк Хопкинс отметил, что эксклюзивное кинотеатральное окно фильма будет расширено, подчеркнув, что текущий успех — лишь начало для Amazon MGM.

Фантастический экшн ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ (Masters of the Universe) представили режиссер Трэвис Найт, а также актеры Николас Голицын и Камила Мендес. По словам постановщика, он влюблен в это IP с детства, и для него фильм — не только про зрелищное фэнтези, но и про идентичность. Показанные материалы ясно демонстрируют, что речь идет об одном из ключевых семейных блокбастеров будущего пакета Amazon MGM.

Сиквел ПЧЕЛОВОДА с Джейсоном Стэйтемом выйдет в прокат 15 января 2027 года. Режиссером картины выступил Тимо Тьяджанто (НИКТО 2). Судя по тону трейлера, продолжение сознательно наращивает градус абсурда, драйва и самоиронии оригинала.

Не обошлось и без напоминания о бондиане. Руководитель киноподразделения Amazon MGM Кортни Валенти заявила, что компания подходит к следующей главе франшизы об агенте 007 с осторожностью, уважением и пониманием масштаба ответственности. Она подтвердила участие Дени Вильнева в качестве режиссера, Эми Паскаль и Дэвида Хеймана — в качестве продюсеров, Тани Лапуант — как исполнительного продюсера и Стивена Найта — как сценариста. Проект находится в разработке, команда сформирована, однако имя исполнителя главной роли пока не раскрывается.

Более камерным, но заметным релизом в ближайшем графике станет детективный триллер СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ОВЕЧКИ (The Sheep Detectives) с Хью Джекманом, Николасом Брауном и Николасом Голицыным. Новый трейлер отчетливо обозначил абсурдистскую тональность истории. Также Amazon MGM анонсировала новый проект режиссера РЕЙДА Гарета Эванса — ремейк японского фильма 1967 года МОЙ ПАСПОРТ – КОЛЬТ (A Colt Is My Passport). Действие картины развернется в 1970-х годах, а в центре повествования окажется ветеран Вьетнама, вынужденный скрываться после убийства детройтского босса мафии. Дата релиза пока не объявлена.

Сюжет криминального триллера КАК ОГРАБИТЬ БАНК (How to Rob a Bank) от режиссера ДЖОНА УИКА Дэвида Литча строится вокруг банды грабителей в масках, совершающих дерзкие налеты и транслирующих их в прямом эфире в соцсетях. Постановщик описывает их как современных Робин Гудов, восстающих против несправедливой системы. В актерском составе проекта задействованы Николас Холт, Зои Кравиц, Анна Саваи, Пит Дэвидсон, Джон Си Райли и Кристиан Слэйтер. Из показанного трейлера следует, что у банды есть личный мотив: герой Холта заявляет банкиру в исполнении Слэйтера, что именно его банк убил его сына.

Еще один мрачный проект Amazon MGM — боевик ТВОЯ МАТЬ, ТВОЯ МАТЬ, ТВОЯ МАТЬ (Your Mother Your Mother Your Mother), который представили режиссер Бассам Тарик и исполнитель главной роли Махершала Али. В картине Али играет наемного убийцу, который после смерти жены воспитывает троих детей, торгует парфюмерией из фургона и параллельно существует в мире насилия. По подаче фильм сочетает драму и плотный экшен.

Также зрителей ждет еще одна экранизация романа Колин Гувер — психологический триллер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ (Verity). Постановщиком выступил Майкл Шоуолтер, ранее уже работавший со студией над ромкомом МЫСЛЬ О ТЕБЕ. По сюжету писательницу Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон) нанимают завершить успешную серию книг после того, как ее автор, Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй), оказывается недееспособной из-за загадочного несчастного случая. В процессе работы она сближается с ее мужем (Джош Хартнетт) и обнаруживает рукопись, ставящую под сомнение психологическое состояние писательницы. Показанный ролик начинается как эмоциональная драма, но быстро уводит историю в зону тревожного, почти хоррорного напряжения.

Генри Кавилл прислал видеообращение с площадки новой версии ГОРЦА (Highlander). По его словам, производство фильма «прошло примерно половину пути». Актер исполняет роль бессмертного воина Коннора Маклауда, Рассел Кроу — его наставника Рамиреса, а Дэйв Батиста — антагониста Кургана. Режиссером выступает Чад Стахелски. Судя по представленным материалам, фильм получается стильным и масштабным.

Одним из самых теплых моментов презентации стало представление сиквела комедии КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА, получившего официальное название — SPACEBALLS: THE NEW ONE, который выйдет в прокат 23 апреля 2027 года. В записанном заранее видео проект представил режиссер оригинала Мэл Брукс, который также вернется к роли Йогурта. 99-летняя легенда комедии пошутила, что не смогла приехать лично, поскольку «смотрит концерт Phish в “Сфере”». На CinemaCon присутствовали другие участники проекта — режиссер Джош Гринбаум, а также актеры Билл Пуллман, Дафни Зунига, Джош Гад, Льюис Пуллман и Рик Моранис, для которого картина станет возвращением на экран после долгого перерыва. Постановщик назвал работу над продолжением «честью всей жизни», подчеркнув, что имеет дело с настоящим комедийным шедевром. Показанные отрывки сохранили фирменную мета-иронию оригинала.

Заключительным проектом презентации стала драма РОККИ – ЭТО Я (официальный релиз в России — с 26 ноября, EXP) Питера Фаррелли, рассказывающая о молодом Сильвестре Сталлоне и его борьбе за создание РОККИ. Главную роль исполняет Энтони Ипполито, ранее сыгравший молодого Аль Пачино в сериале «Предложение» о съемках КРЕСТНОГО ОТЦА. Режиссер назвал проект «фильмом для мечтателей», и это в полной мере подтверждает первый трейлер.

