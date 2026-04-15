CinemaCon 2026: презентация Neon

Автор: Илья Кувшинов

15 апреля 2026

«Хокум» и каннские премьеры

Второй день CinemaCon открыло мероприятие компании Neon. В отличие от крупных студий, она сделала ставку не на масштаб, а на разнообразие авторских и жанровых проектов, способных привлекать аудиторию между релизами блокбастеров.

Презентацию открыл хоррор ХОКУМ (в России с 7 мая, CPF). Исполнитель главной роли Адам Скотт, представивший проект, подчеркнул свою любовь к жанру и интерес к предыдущей работе режиссера Дэмиена МакКарти – фильму ужасов АСТРАЛ. МЕДИУМ. Показанный трейлер сделал акцент на классических элементах «дома с привидениями». Также были продемонстрированы материалы из австралийского фильма LEVITICUS, премьера которого состоялась на минувшем кинофестивале «Сандэнс».

Затем на сцену вышли Бутс Райли и Лакит Стэнфилд с фильмом I LOVE BOOSTERS. В представленном фрагменте героини Кеке Палмер и Наоми Аки совершают дерзкую кражу, тогда как персонаж Стэнфилда едва не срывает операцию.

Ключевым зимним релизом для Neon станет психологический триллер A PLACE IN HELL Хлои Дюмон. Проект рассказывает о противостоянии двух юристок в исполнении Мишель Уильямс и Дэйзи Эдгар-Джонс. Их соперничество в рамках одного дела перерастает в борьбу за контроль и доводит обеих до опасных крайностей.

Отдельный акцент был сделан на научно-фантастическом триллере HOPE На Хонджина, премьера которого состоится на Каннском кинофестивале. Специальный тизер наглядно продемонстрировал разрушения в корейском провинциальном городе, вызванные появлением загадочного существа. В актерском составе — Хван Джон-мин, Чо Ин Сон, Чон Хо-ен, Алисия Викандер, Майкл Фассбендер, Тейлор Рассел и Кэмерон Бриттон.

В числе других проектов, которые Neon представит на Лазурном берегу – THE UNKNOWN Артура Харари, ФЬОРД Кристиана Мунджиу, ALL OF A SUDDEN Рюсукэ Хамагути, БАРАШЕК В ЯЩИКЕ Хирокадзу Корээды и ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД Николаса Виндинг Рефна.

Фото: кадр из фильма ХОКУМ

