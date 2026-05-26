Андрей Золотарев напишет новый «Остров сокровищ»

Кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko, онлайн-кинотеатр Premier, онлайн-кинотеатр Wink и «Студия Видеопрокат» приступили к разработке полнометражной семейной картины ОСТРОВ СОКРОВИЩ.

Автором сценария выступит Андрей Золотарев. На данный момент проект находится в активной разработке – предполагается, что в нем точно будут звучать известные всем композиции из одноименного мультфильма. В ближайшее время создатели поделятся подробностями о кастинге.

Релиз картины предварительно намечен на 1 января 2029 года. Дистрибьютор – кинокомпания «Централ Партнершип».