Андрей Золотарев напишет новый «Остров сокровищ»
Автор: БК
26 мая 2026
Релиз картины предварительно намечен на 2029 год
Кинокомпания MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатр Okko, онлайн-кинотеатр Premier, онлайн-кинотеатр Wink и «Студия Видеопрокат» приступили к разработке полнометражной семейной картины ОСТРОВ СОКРОВИЩ.
Автором сценария выступит Андрей Золотарев. На данный момент проект находится в активной разработке – предполагается, что в нем точно будут звучать известные всем композиции из одноименного мультфильма. В ближайшее время создатели поделятся подробностями о кастинге.
Релиз картины предварительно намечен на 1 января 2029 года. Дистрибьютор – кинокомпания «Централ Партнершип».
Самое читаемое
В Москве состоялась премьера музыкального байопика «Майкл»Подробнее
Предварительная касса уикенда: экшн «Грязные деньги» опередил всехПодробнее
Названы победители XIII премии АПКиТПодробнее
Действие второго сезона «Подслушано в Рыбинске» переместится в ВыборгПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 18–24 мая 2026 годаПодробнее
Предпродажи уикенда: «Грязные деньги» уступили «Операции «Фортуна»Подробнее
Предварительная касса четверга: «Грязные деньги» предсказуемо вырвались в лидерыПодробнее
Касса четверга: «Грязные деньги» уверенно возглавили чартПодробнее
Победителем 79-го Каннского кинофестиваля стал «Фьорд» Кристиана МунджиуПодробнее
В Москве прошла церемония вручения XIII премии АПКиТПодробнее
Новую версию «Человека-амфибии» снимут продюсеры фильма «Малыш»Подробнее
Kisa Films представила на Marché du Film проект «Хакеры»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21-24 маяПодробнее
Кинокомпания «Среда» выходит на рынок европейского киноПодробнее
Российский фильм «Группа крови» победил на кинофестивале в МакаоПодробнее
Фестиваль «Новое движение» объявил жюри, программу и участников КинорынкаПодробнее
ГПМ и агентство «Синьхуа» подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадровПодробнее
«Контент-клуб» и «Синема Парк» заключили мировое соглашениеПодробнее
«Газпром-Медиа» и Министерство культуры Сербии приступили к реализации совместных проектовПодробнее
Большой Казахстан и малые соседиПодробнее