Российский фильм «Группа крови» победил на кинофестивале в Макао

Лента боролась за звание лучшей с картинами из Австралии, Ирана, Сингапура, США и других стран

Военная драма ГРУППА КРОВИ признана лучшим фильмом на II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Картина получила награду «Золотой буревестник».

Азиатский фестиваль художественных фильмов проводится в Макао второй год подряд. Шесть номинантов, вышедших в финал в борьбе за звание лучшего, были отобраны из более чем тысячи работ из 60 стран, в числе которых Австралия, Германия, Иран, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония.

Военная драма ГРУППА КРОВИ произведена кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых.

«Китайский зритель уже знает ГРУППУ КРОВИ – фильм выходил в широкий прокат в Китае и получил теплый отклик. И теперь картина удостоена высокого признания жюри в Макао. Это еще одно подтверждение, что российское кино в Китае ждут, смотрят и понимают. Мы рады, что фильм, созданный при поддержке «Газпром-Медиа», удостоен такой награды. Поздравляю наших партнеров, команду «Триикс Медиа», с этой заслуженной победой», – поздравил создателей фильма генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

В российский прокат картина режиссера Максима Бриуса вышла 8 мая 2025 года. В стартовый уикенд картина о жизни детей-сирот в военном лагере в самый разгар Великой Отечественной войны собрала 73,9 млн, став лучшей новинкой уикенда. К концу проката лента освоила 137,6 млн рублей.

Фото: «Триикс Медиа»