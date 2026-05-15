В Казани пройдет бесплатная кинолаборатория ФПРК

Автор: БК

15 мая 2026

Заявки на участие принимаются до 1 июня 2026 года

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) до 1 июня 2026 года принимает заявки на участие в практическом этапе Кинолаборатории полного цикла 2026 года. Первая лаборатория сезона пройдёт в Казани. До конца текущего года пройдут кинолаборатории ещё в двух федеральных округах страны.

К участию приглашаются кинематографисты, проживающие на территории Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Наставниками казанской кинолаборатории выступат режиссёр Николай Лебедев (ЗВЕЗДА, ЛЕГЕНДА № 17, ЭКИПАЖ, НЮРНБЕРГ), режиссёр и продюсер, программный директор Международного фестиваля документального кино «Докер» Настя Тарасова, аргентинский режиссёр, продюсер и педагог Сильвана Ярмолюк, режиссер-документалист, режиссёр монтажа Игорь Морозов и другие профессионалы киноиндустрии.

Участие в кинолаборатории  могут принять авторы проектов фильмов, вне зависимости от образования и опыта работы в киноотрасли. Для этого нужно прослушать лекции теоретического курса «Кинофактура» и пройти тест по итогам освоенного материала (ответить верно не менее чем на 70% вопросов). С лекциями в этом году выступили: киновед Наталия Казурова, оператор Михаил Родионов, Алиса Мамедова, Виктор Сологуб и другие представители отечественного кинематографа.

После подачи заявки участники проходят онлайн-отбор, в рамках которого выполняют практическое задание – съёмочный этюд. По его итогам формируется итоговый состав очных региональных лабораторий.

Приём заявок и лекции открыты на платформе проекта

Кинолаборатория полного цикла ФПРК – просветительская платформа, объединяющая теорию, практику и профессиональную среду. По результатам прошлого года в конкурсе короткометражных фильмов ФПРК получили поддержку 22 проекта выпускников Кинолаборатории.  

Фото: ФРПК

