«Художественный» запустил серию лекций о киноиндустрии

Кинотеатр «Художественный» запустил новый формат регулярных лекций, посвященных истории и экономике кинобизнеса. Лекции будут регулярно проходить в Камерном зале кинотеатра. Мероприятия проводятся при поддержке группы компаний B1.

Ближайшая лекция под названием «Стабильный кризис: киноиндустрия в России и в мире» пройдет 17 мая в 13:00. Лектором выступит Галарина Долговых, директор событийной программы кинотеатра «Художественный», генеральный продюсер проектов Summer Cinema by KION и Strelka Film Festival (2016–2021), магистр Cinema Studies в New York University Tisch School of the Arts, аспирант Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова.

На лекции можно будет узнать, как формировалась экономика кино и почему индустрия, разговоры о кризисе в которой идут практически на протяжении всего её существования, продолжает развиваться. Лекция будет посвящёна ключевым этапам развития кинобизнеса – от первых студийных систем до современной эпохи стриминговых платформ – и тому, как менялись модели производства, дистрибуции и потребления кино. Наряду с историей, теорией кино и статистикой, лекция будет включаться в себя фрагменты из фильмов.

Новая серия регулярных лекций служит логичным продолжением концепции «Художественного», который развивает формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар кинотеатра составляют избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

