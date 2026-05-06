Официальная касса России: прибыльное дело

КОММЕРСАНТ, который еще на стартовой неделе удивил рынок, уверенно наращивал кассу каждый день, завершив второй уикенд с прибылью в 44,8% от первоначальной суммы сборов. В денежном выражении доход ленты составил 98 млн рублей, а общий бокс-офис – 207 млн. Среди отечественных представителей жанра фильм с Александром Петровым уже стал самым кассовым за последние семь лет, а планка, к которой триллер стремится, – тотал ТЕКСТА (383 млн) с тем же Петровым в главной роли, который выходил в октябре 2019 года. За два уикенда экранизацию автобиографического романа Андрея Рубанова посмотрели 368 тысяч человек.

Александр Петров, который впервые официально выступил креативным продюсером проекта, принимая поздравления от БК Медиа, подчеркнул, что, по его наблюдению, у аудитории есть запрос на сложные драматические картины с рейтингом 18+: «Безусловно, развлекательное кино тоже необходимо, для детей, для семей, но кинематографисты все равно хотят искать ответы на сложные вопросы. А для этого нужна трагедия, драма, острота в сценариях, которые им помогают исследовать человеческую природу в полном объеме, а зрителям получать интеллектуальное удовольствие от просмотра, от того, какие темы поднимаются, какие вопросы задаются. Нам всем: мне, продюсерам КОММЕРСАНТА, прокатчику, очень хочется, чтобы наш фильм действительно как-то повлиял на ситуацию. Я также думаю, что после КОММЕРСАНТА многие сценаристы начнут перечитывать современную литературу, которая выходила в последние годы: вдруг мы что-то пропустили, какую-то интересную историю, которую можно экранизировать и которая соберет в прокате хорошо, и потом будет долго жить на платформах».

Несмотря на выход жанровых конкурентов, АНГЕЛЫ ЛАДОГИ сохранили высокую позицию в десятке, показав небольшое падение сборов – 14,9%. В 2024-м году, правда не на майских выходных, лента ВОЗДУХ потеряла на том же отрезке 25%, а год назад военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ снизила темпы на 22%. Фильм Александра Котта заработал за второй уикенд еще 92,4 млн рублей за 211 тысяч проданных билетов. В общей сложности касса ленты с Тихоном Жизневским и Романом Евдокимовым достигла 237 млн рублей, а посмотрели ее 558 тысяч зрителей.

Третье место занял еще один фильм о событиях ВОВ СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА. Картина с Федором Добронравовым в главной роли заработала на старте 62,5 млн рублей, уступив прошлогоднему показателю ГРУППЫ КРОВИ (73,9 млн), но на 56% превзойдя сборы РЖЕВА (40 млн рублей) в декабре 2019 года. На свои сеансы история псковского Сусанина привлекла 131,5 тысячи зрителей, показав наиболее высокую наработку на сеанс в десятке лучших – 14 человек.

Семейная фантастика ЖДУН 2 начала работу с четвертого места, записав на свой счет 57,8 млн за 134 тысячи проданных билетов. Продолжение истории мемного инопланетянина уступило первой части 40% по сборам. Первый ЖДУН собрал за стартовый уикенд 93,8 млн рублей и привлек 249 тысяч зрителей. Среди семейных релизов «Нашего кино» текущего года ЖДУН 2 стал вторым по стартовой кассе. На первом месте с огромным отрывом – ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (152 млн).

Трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! замкнула топ-5, потеряв относительно прошлой недели всего 32%. Из картин студии А24 сборы МАТЕРИАЛИСТКИ после четвертого уикенда сократились на 41%, а вот МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО – на 20%. Фильм с Робертом Паттинсоном и Зендеей освоил в совокупности 561 млн рублей за 963 тысячи проданных билетов. Разрыв с ГОРНИЧНОЙ на том же сроке увеличился на 30,7% по финансовому показателю и на 30,5% по посещаемости.

На шестом месте оказался еще один релиз кинокомпании «Вольга», ГРУЗОВИЧКИ. Его стартовые сборы составили 37,4 млн рублей при посещаемости в 96 тысяч человек. Год назад прокатчик выпускал мультфильм МАРАКУДА (43,3 млн), который показал цифры на 13% лучше. Среди анимационных стартов этого года приключения живых машинок продемонстрировали второй результат после КОТОВ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (40,1 млн рублей).

Еще одна военная новинка ЛИТВЯК не смогла взлететь на старте выше седьмой строчки, заработав 36,9 млн рублей. Драма о летчице-истребителе уступила 3,8% по кассе аналогу 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (38,4 млн) и 7,6% прошлогоднему релизу «Атмосферы кино» ВОЙНА И МУЗЫКА (40 млн). Посещаемость составила 78,8 тысяч человек. В среднем на сеанс приходило 6 человек, что стало самым низким показателем в десятке.

Семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА по итогам второго уикенда потеряла умеренные 31%, пополнив копилку на 27,1 млн рублей. Год назад ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ от той же команды продюсеров показали рост сборов на 4%, освоив на втором уикенде 60,6 млн. В общей сложности фильм с Павлом Прилучным заработал 72 млн рублей при 183 тысячах зрителей.

Мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО уже на этой неделе преодолеет отметку в 900 млн рублей. По итогам уикенда картина прибавила 24,3 млн, заработав в общей сложности 897 млн. При таких темпах тотал прошлогоднего проекта ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ в 915 млн рублей выглядит достижимой планкой.

Независимый хоррор ПОЛУТОН стартовал с суммы в 18 млн рублей, что стало лучшим показателем для прокатчика «Про:взгляд» в этом году и одним из лучших стартов для жанра в 2026 году. Схожие цифры на первом уикенде показывал недавний релиз ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (17,3 млн).

Также в прокат вышли новый фильм Паоло Соррентино ГРАЦИЯ (11 место, 16,8 млн рублей и 20,4 тысяч зрителей), фильм ужасов ОНО. ДОМ ЗЛА (16 место, 9,3 млн рублей и 18,7 тысяч зрителей), спортивная драма БОЙ СО ЗВЕРЕМ (17 место, 8,5 млн рублей и 13,3 тысячи зрителей), семейный фильм ФЛАВИЯ. ЮНЫЙ ДЕТЕКТИВ (18 место, 5,7 млн рублей и 11,3 тысячи зрителей) и перевыпуск аниме ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА (20 место, 3,3 млн рублей и 7,2 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 606 млн рублей, с учетом стран СНГ – 617 млн рублей. Это на 12,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 30,4% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокат вышла военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ.

06.05.2026 Автор: Вероника Cкурихина