Александр Петров: «Я вошел в креативное продюсирование этого фильма своим опытом и знаниями, которые, судя по результату, пригодились»

Исполнитель главной роли и креативный продюсер «Коммерсанта» рассказал о том, что роднит проект с «Текстом» и почему эта суровая история привлекает женскую аудиторию

Криминальная драма КОММЕРСАНТ стартовала в прокате выше ожиданий, заняв по итогам уикенда четвертую строчку рейтинга, а в будни текущей недели обошла дневные сборы военного фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ. В основе картины – автобиографический роман Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет» о выживании не столько в жестоком мире коммерции, сколько в следственных изоляторах, где герой оказывается, в общем-то, за дело. Главную роль в экранизации исполнил Александр Петров, который впервые появился в титрах не только как актер, но и как креативный продюсер. Он рассказал БК Медиа о том, что роднит КОММЕРСАНТА с другим криминально-драматическим проектом, ТЕКСТ, что в этой суровой мужской истории привлекает женскую аудиторию, какие цели ставит перед собой продюсер Александр Петров и каких еще сложных ролей ждать от актера Петрова в ближайшее время.

Александр, поздравляем с выходом фильма! Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма КОММЕРСАНТ? Какой проект вы с прокатчиком считали референсом по коммерческому потенциалу релиза?

Большое спасибо за поздравление. Мне кажется, старт очень хороший. Как раз-таки в финальный день уикенда, в воскресенье, КОММЕРСАНТ рванул, потому что начал работать «сарафан». И такой реакции зрителей мы очень ждали. Теперь этот «сарафан» нарастает: появляются ролики в социальных сетях, в Instagram*, ТикТок, Телеграм люди записывают свои впечатления, делятся своими эмоциями по поводу картины. Похожий фидбэк был у «Слова пацана», когда зрители создавали контент на основе своих реакций на сериал, и это становилось модным. Мне кажется, это хорошая тенденция. И для того, чтобы возник такой «сарафан», безусловно, нужен был хороший фильм, который попадает в сердца людей, когда зритель действительно верит и его без продыху захватывает происходящее на экране. Все это есть в фильме КОММЕРСАНТ. И я очень рад, что началась эта волна, и пусть она не заканчивается.

Как показывает мой опыт, когда «сарафан» пошел, он будет расти в геометрической прогрессии и может достигнуть такого охвата, какой мы даже вообразить не можем. Так же было с ТЕКСТОМ, интерес к которому мы разжигали премьерами, пиаром, интервью, а потом зрители делились своими отзывами в социальных сетях. Не просто фразами, что кино понравилось и хорошо провели выходные, а записью своей реакции во время просмотра или финала фильма. И теперь снимают такие же видео, либо пишут объемные посты и какие-то эмоциональные рецензии. Я давно такого не видел и это дорогого стоит. Конечно же, другому человеку, кто не смотрел, становится интересно сходить на картину и увидеть, что стало причиной таких эмоций.

О чем в целом рассказывает фильм, по вашему мнению? И какие из поднятых тем резонируют с сегодняшним зрителем? Вы активно следите за зрительскими отзывами, какие для вас наиболее значимы?

Я активно слежу за зрительскими отзывами, для меня они все важны и все интересны. Так же, как и результат проката. И в этой ситуации особенно, потому что этот фильм заслуживает очень хорошей работы в кинотеатрах и очень хорошего «сарафана». И как показывает первый уикенд, КОММЕРСАНТ вызывает у зрителей отклик и пронзает их сердца. Картина говорит о вещах, казалось бы, крайне простых, но на самом деле и крайне сложных: у всего есть цена, и за все приходится платить, как пришлось заплатить Андрею Рубанову и Мише Морозу. Но при этом есть любовь, которая бесценна. И она работает вопреки. В фильме есть сложная сцена, когда Андрей запрещает своей жене приходить в тюрьму, чтобы сберечь ее, чтобы она не страдала все эти годы и начала другую жизнь. Он понимает, что не выйдет так быстро, как хотел бы, а его условия жизни становятся все хуже и опаснее. И их встречи тяжело даются им обоим. Но любовь работает в каком-то совершенно парадоксальном ключе. Героиня не то что не оставляет его, а прощает, потому что любит. Любовь действительно бесценна и живет в другом измерении. Я говорю и про любовь к женщине, и про любовь к семье и к жизни. Когда герой возвращается домой, понимает, сколько он всего упустил, что он не видел, как растет его ребенок, – для меня это очень важные сцены, показывающие изменения героя.

Фильм также говорит о том, что несмотря ни на что, нужно оставаться человеком. Мы рождаемся людьми, и в течение жизни стоит помнить о таких простых человеческих вещах, как уважение друг к другу. Везде можно встретить настоящих людей, как и Андрей встретил в общей камере близких по духу, пусть и со своими болями и проблемами. И конечно же это фильм про прощение и восприятие этого процесса в совершенно другой парадигме. Практически невозможно простить предательство, но возможно отпустить его, как говорится в фильме, на откуп Господа Бога. Это очень глубокая тема для обдумывания и понимания. Один из моих любимых фильмов ВЫЖИВШИЙ Иньярритту как раз про мщение и прощение. Собственно, как и наш фильм. Стоит ли вообще мстить? Или же оставить это все высшим силам? Вправе ли мы судить и вправе ли выносить приговор? У миллиона долларов из фильма была своя цена, и ее сполна заплатил Андрей Рубанов, вернувшись из тюрьмы пусть и с другими ценностями и пониманием жизни, но все равно в чем-то искалеченным человеком. КОММЕРСАНТ дает много тем для размышлений, потому что представляет собой живое поле для понимания и обсуждения.

Чем вас заинтересовал проект – и как актера, и как продюсера? Тем более режиссерами этой сложной истории выступили дебютанты? В одном из комментариев к фильму, который вы опубликовали у себя в канале, было написано, что вы «инвестируете свою популярность в недорогое и проблемное кино». Насколько это так?

Действительно, в этом есть доля правды. Я вошел в креативное продюсирование этого фильма в том числе своей популярностью, своим опытом и своими знаниями, которые, судя по результату, пригодились. Естественно, я не злоупотреблял всем этим, потому что хотелось одного – сделать хорошее, классное кино, которое вонзится в сердца зрителей и подарит момент очищения, невероятного катарсиса в финале. Такое же намерение я увидел и в сценарии, и в глазах молодых и талантливых ребят, очень голодных и дерзких, которые действительно хотели снять картину. И самое главное, я увидел то, что они могут это сделать, у них есть на это потенциал. Бывает, что разговариваешь с человеком, который говорит о том, что хочет снять кино в духе БОЙЦОВСКОГО КЛУБА, но понимаешь на интуитивном уровне, что задатков для этого нет. А здесь я почувствовал, что режиссеры могут сделать действительно классное кино.

Что стало главным вызовом в этой роли? Как вы справлялись с ним?

Каждая смена была наполнена разными вызовами: на съемочной площадке, в подготовке, на постпродакшне, да и сейчас тоже. Если такого нет, то, наверное, проект выбран неправильно. Потому что если говорить про драму, про сложные задачи, которые мы ставили перед собой в КОММЕРСАНТЕ, то в таком жанре легко не может быть. Должно быть неудобно, должны быть вызовы, в то же время должна быть легкость и интерес к тому, что делаешь. Нужно находить в этом баланс.

Автор книги Андрей Рубанов также пишет сценарии фильмов и сериалов, таких как ВИКИНГ, ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, ИМПЕРАТРИЦЫ, «Александр I», «Екатерина Великая», и тесно работает с Андреем Кравчуком, отцом режиссеров. Почему в итоге Рубанов не работал над сценарием КОММЕРСАНТА?

Он читал сценарий, консультировал ребят и знал, в каком направлении они идут. Мне кажется, если у тебя все в порядке со школой, с мозгами, с талантом и если есть внутренняя опора и связь с реальностью, то очень сложно из такой классной книги сделать плохой сценарий. Необходимо выделить в романе важные детали, которые олицетворяют эпоху и героев, и сделать такой сюжет и сцены, чтобы зрителям было интересно смотреть. Ребята справились с этой задачей на ура. Рубанов прочитал первые драфты сценария, и понял, что текст работает на бумаге и как будущее кино, поэтому особо не погружался в процесс. Зато ребята постоянно уточняли у него какие-то вещи и просили помочь с диалогами и сценами. Фильм в целом создан в сотворчестве и соавторстве. Не только Андрей или я принимали участие, но и многие другие достойные люди. Во всем этом рождалась истина, которая потом перенеслась на экран. И это прекрасно. И вариантов монтажа было много, но все-таки режиссеры нашли идеальный код для картины.

Название, постер и трейлер продают историю о финансовых махинациях, на деле это оказывается драма про выживание в тюрьме. Такое смещение акцентов в промокампании может сработать в первый уикенд, но не на последующих неделях. Что вы думаете об этом, не опасаетесь ли негативной реакции зрителей?

Нет, ни в коем случае не опасаюсь негативной реакции по этому поводу, потому что зрителю на самом деле очень интересна острота. Чем острее история, сцены, которые сыграны на краю, тем больше все это привлекает внимания. Сцена может вызвать разные эмоции, удивить своей жесткостью, даже, может, пробудить отвращение настолько, что зритель признает, что это было сложно смотреть, но также при этом и интересно. А другим людям будет еще интереснее подключиться, услышав отзывы про то, что кино круто сделано, да, оно непростое, с жесткими сценами, но смотрится отлично. Вот этот вот страх, граничащий с интересом, притягивает зрителя, потому что самое главное, что ему нужно – острота. Самое плохое кино – скучное. А когда оно точное и когда там много подлинного, то зритель не думает про акценты в промокампании. Мне кажется, в целом рекламная кампания была достаточно правильной. В ней было все, что есть и в фильме – про деньги и финансовые махинации, но также и про любовь. Просто в фильме все это показано через какие-то жесткие и хлесткие вещи. Но невозможно снимать кино про 90-е и тюрьму без острых сцен. Вопрос в том, как их преподнести. Если использовать кинематографические приемы, то зрителя это не отпугнет. Все-таки это драма. А драма дает ту эмоциональную остроту, что необходима людям в искусстве, она вызывает и противоречия, и катарсис, когда люди испытывают очищение. Потом возникает желание зафиксировать это очищение на камеру и поделиться им, чтобы оставить это чувство в памяти, потому что это очень сильное ощущение. Люди охотятся за такими ощущениями. Но не надо охотиться, надо просто купить билет на фильм КОММЕРСАНТ.

БК наблюдает тенденцию оттока мужской аудитории из кинотеатров. Костяк киноходящей аудитории сейчас – это женщины (порядка 68%). Исходя из этого у аналитиков были опасения, что КОММЕРСАНТ может пройти не так заметно, как хотелось бы, потому что это в большей степени «мужское» кино. Что, по-вашему, в нём может привлекать женскую аудиторию? Была ли какая-то направленная кампания, чтобы расширить зрительский потенциал картины?

Женщины вообще костяк всего мироздания, и совершенно нормально, что костяк киноходящей аудитории – тоже женщины, которые не только ходят в кино, но и становятся инициаторами выбора во многом, не важно, сериал посмотреть дома или фильм в кино. И мне кажется, что женщинам интересно смотреть на экране на настоящую мужскую энергию, честное и точное мужество. При этом в нашем фильме видно, как герой меняется, как его ценности переворачиваются от того, что в начале семья и чувства ему не так важны, к осознанию, что семья и есть самое важное в жизни. Это невероятная ценность для женской аудитории. И, конечно, все эти эмоциональные видеоотзывы, которые я вижу, записывают именно женщины. И в них прямо звучит мысль: «Поначалу я думала, что будет скучновато, потому что это мужское кино, но я прожила такой спектр эмоций». Одна девушка записала себя в слезах, как она проживает момент очищения после просмотра, казалось бы, истории про настоящих мужиков, но у которых, оказывается, тоже могут быть чувства, сложные эмоциональные переживания, с которыми они справляются по-своему. Мне кажется, именно за этим женщины и идут в кино. В целом, я думаю, что зрительский потенциал нашего фильма будет еще раскрываться. Растет число отзывов от взрослой аудитории, от людей, которые жили в этих 90-х, которые лично, а не понаслышке, знакомы с подобными историями. Для меня важным подтверждением подлинности происходящего на экране стали отзывы друзей, которые прошли 90-е, остались при этом людьми, состоялись как бизнесмены. Они посмотрели кино, и оно их проткнуло. Они остались в полном восторге. Они поверили в это. Кроме прочего, наш фильм многослойный, в нем зашито немало образов, которые зрители могут заметить: это и религия, к которой обращаются персонажи, и сила природы. Например, зов китов, который пронизывает кино. Если вы досидите до конца титров, дослушаете трек Хаски «Ветром, снегом, зноем», который, кстати, уже набирает отдельную популярность, то после него снова услышите пение китов: с чего фильм начинается, тем и заканчивается. Это круговорот природы. Мне близко такое образное мышление, как у братьев Кравчуков, и как у Андрея Рубанова. Как у хорошего литератора и писателя, у него очень точное, образное, хлесткое мышление. И зритель это все прочувствует в кино.

В прокате нечасто можно увидеть российские фильмы 18+, которые к тому же показывают кассовый успех. На презентации на Кинорынке в апреле представители «Нашего кино» сказали, что это для них ключевой релиз именно по этому признаку: картина может сдвинуть с мертвой точки популярность и, как следствие, производство и выпуск подобных картин. По-вашему, существует ли такая проблема в российском прокате и можно ли уже сейчас оценивать влияние КОММЕРСАНТА на неё?

Дай бог, чтобы КОММЕРСАНТ сдвинул систему с мертвой точки, чтобы такого кино попросту стало больше. Для меня с эгоистичной точки зрения, как для актера, это значит, что будет больше предложений сыграть в фильмах 18+. Над такими картинами и продюсеры, и актеры, все заинтересованные лица работают, как ни крути, тщательнее, потому что темы острее, ситуации болезненнее, драма серьезнее, взаимоотношения между людьми взрослее, менее попкорновые, если хотите. Хотя, на мой вкус, в таких фильмах и есть пик получения удовольствия в виде катарсиса на финальных титрах. Нужно, чтобы таких картин стало больше, чтобы таких сценариев стало больше. Авторы хотят работать с таким материалом. А чтобы у подобных сценариев были хорошие бюджеты, нужны убедительные примеры, чтобы продюсеры были уверены: это уже не риск, а кино, которое точно привлечет аудиторию. Безусловно, развлекательное кино тоже необходимо, для детей, для семей, но кинематографисты все равно хотят искать ответы на сложные вопросы. А для этого нужна трагедия, драма, острота в сценариях, которые им помогают исследовать человеческую природу в полном объеме, а зрителям получать интеллектуальное удовольствие от просмотра, от того, какие темы поднимаются, какие вопросы задаются. Нам всем: мне, продюсерам КОММЕРСАНТА, прокатчику, очень хочется, чтобы наш фильм действительно как-то повлиял на ситуацию. Я также думаю, что после КОММЕРСАНТА многие сценаристы начнут перечитывать современную литературу, которая выходила в последние годы: вдруг мы что-то пропустили, какую-то интересную историю, которую можно экранизировать и которая соберет в прокате хорошо, и потом будет долго жить на платформах. Кроме того, такие картины влияют и на нашу профессию: я вижу тенденцию к подлинности существования артистов в кадре, к подлинности работы режиссера, который выстраивает правильное взаимодействие между персонажами и точно расставляет акценты, транслируя мысли, которые не дают ему спать. Ну и, конечно, чем больше будет появляться таких проектов, тем больше сами зрители будут понимать, что есть не только развлекательное кино, на которое можно сходить всей семьей, но и другая его разновидность, где можно получить иной опыт. Мне кажется, зрители, как молодые, так и взрослые, истосковались по такой драматической глубине в кино, по вот этому поиску, изучению нашей человеческой натуры. Но чтобы при этом фильм был зрительским, чтобы его было интересно, драйвово смотреть. Такой арт-мейнстрим: не пародия на великих мастеров, не «особенное» кино, которое можно посмотреть только на каком-то фестивале, а чтобы было интересно и доступно широкой аудитории.

В последнее время вы выбираете непривычные для своей фильмографии, мрачные роли – бродяга в «Камбэке», банкир в тюрьме в КОММЕРСАНТЕ, следователь в «Фишере». С чем это связано?

Эти проекты меня сами выбирают, на самом деле. Такие роли всегда были мне интересны, но просто сейчас такой период, что мое желание и сценарии, которые присылают, совпали. Сложные материалы, которые ставят передо мной сложные задачи, и находят отклик у зрителя. «Камбэк» мы выпускали практически без рекламной кампании, с небольшой премьерой в камерном кинотеатре «Пионер». Решение о выпуске было принято очень быстро. И вот пользователь заходит на «Кинопоиск», видит надпись «Камбэк». Что это? О чем это? Непонятно. Но включает и ему становится интересно! Сейчас об этом уже говорят цифры. Значит, все было сделано правильно, на совесть, по законам школы и жанра: с исходным событием, с пониманием взаимоотношений между персонажами, с внятным конфликтом и развязкой. Рекламная кампания «Кинопоиска» началась уже, когда зрительский интерес подтвердился. А мне это доказало правоту моей мысли: зритель всегда будет искать и смотреть хорошее кино. Безусловно, любой фильм найдет своего зрителя, но вопрос, в каком охвате, объеме и какие цели при выпуске преследовали создатели. Я всегда стремлюсь сделать очень хорошее кино для всех, чтобы оно цепляло, чтобы его смотрели. Впереди «Фишер». Я уже увидел несколько фрагментов первых серий, это будет классно. Я понимаю, что мне самому как зрителю будет интересно это смотреть. Точно такой же эффект я испытывал на «Камбэке», когда, еще смотря плейбэк понял, что мне интересно узнать историю Компота. Потом это стало интересно аудитории. Сейчас подобное испытываю с «Фишером». Я верю в свою теорию хорошо сделанной работы: сделай свою часть хорошо, и результат тоже окажется хорошим.

Насколько вам интересен продюсерский труд? Планируете ли вы и дальше заниматься этим?

За последние годы на разных съемках я часто принимал участие чуть больше, чем просто актер, который приезжает на площадку, отрабатывает смену и уезжает. На репетиции, примерке, после окончания съемок, на озвучке, на премьере и в дальнейшем промо я всегда делал чуть больше: пытался вникнуть в сценарий, задавал огромное количество вопросов, предлагал разные решения, и часто это срабатывало. Это же, по сути, должность креативного продюсера. Просто в случае с КОММЕРСАНТОМ я зафиксировал это в титрах, но не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж, что эту строчку вообще кто-то заметит: «Креативный продюсер – Александр Петров». У меня, конечно, есть большая мечта сделать свою продюсерскую компанию. И продюсировать, в том числе, дебюты, небольшие фильмы, где есть та самая подлинность, о которой я говорил выше. И искать те самые бриллианты, исследовать человеческую природу, поднимать очень сложные вопросы и темы, и в окружении талантливых людей искать в том числе новые роли и новые вызовы для себя. Это моя мечта, даже цель, к которой я иду. Это ступенчатый путь, и я сейчас на одной из первых ступенек, но уже готов ступить дальше.

