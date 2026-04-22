Федор Бондарчук и Данила Козловский готовят сказку «12 месяцев»

Автор: БК

22 апреля 2026

Лента находится в активной стадии разработки

Компании DK Entertainment Studio и Art Pictures Studio поработают вместе над новым проектом – полнометражной сказкой 12 МЕСЯЦЕВ.

Генеральными продюсерами картины выступают Федор Бондарчук и Данила Козловский. Последний также занял должность художественного руководителя проекта и соавтора сценария вместе с Сергеем Левитаном («Бар «Один звонок»). Лента находится в активной стадии разработки.

«История будущего фильма основана на легенде, уходящей корнями в славянский фольклор XIV века. Кто же эти 12 месяцев? Защитники и помощники? Воплощение высшей справедливости? В чем их главное предназначение в жизни нашей героини? Наша задача – создать фильм, где есть место настоящему волшебству и любви. Где вечные темы «12 месяцев» уживаются с новым взглядом на известную историю. А еще у меня есть личная мотивация и причина, чтобы случилось это кино: моя дочь которой недавно исполнилось шесть лет», – заявил Козловский.

Создатели обещают зрителям совершенно новый и современный взгляд на известную легенду, а также оригинальные музыкальные номера и песни.

Релиз 12 МЕСЯЦЕВ намечен на 1 января 2029 года.

Фото: DK Entertainment Studio / Art Pictures Studio

