Федор Бондарчук и Данила Козловский готовят сказку «12 месяцев»
Компании DK Entertainment Studio и Art Pictures Studio поработают вместе над новым проектом – полнометражной сказкой 12 МЕСЯЦЕВ.
Генеральными продюсерами картины выступают Федор Бондарчук и Данила Козловский. Последний также занял должность художественного руководителя проекта и соавтора сценария вместе с Сергеем Левитаном («Бар «Один звонок»). Лента находится в активной стадии разработки.
«История будущего фильма основана на легенде, уходящей корнями в славянский фольклор XIV века. Кто же эти 12 месяцев? Защитники и помощники? Воплощение высшей справедливости? В чем их главное предназначение в жизни нашей героини? Наша задача – создать фильм, где есть место настоящему волшебству и любви. Где вечные темы «12 месяцев» уживаются с новым взглядом на известную историю. А еще у меня есть личная мотивация и причина, чтобы случилось это кино: моя дочь которой недавно исполнилось шесть лет», – заявил Козловский.
Создатели обещают зрителям совершенно новый и современный взгляд на известную легенду, а также оригинальные музыкальные номера и песни.
Релиз 12 МЕСЯЦЕВ намечен на 1 января 2029 года.
Фото: DK Entertainment Studio / Art Pictures Studio