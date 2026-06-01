Минкультуры начало прием заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2026 году

Министерство культуры РФ начало прием заявок на получение субсидий на производство национальных фильмов в 2026 году. Поддержка будет предоставляться по трем направлениям: полнометражное игровое кино, документальные проекты и анимация.

Прием заявок на участие в отборах прекращается в 19:00 (мск) 1 июля.

Максимальный размер субсидии для полнометражного игрового фильма составит 100 млн рублей, при этом государственное финансирование не может превышать 70% производственного бюджета картины. Для режиссерских дебютов предусмотрены особые условия: выпускники профильных творческих вузов смогут претендовать на полное финансирование проектов со сметой до 60 млн рублей, тогда как для остальных дебютантов лимит составит до 50 млн рублей и не более 70% бюджета.

До 100 млн рублей также можно получить на производство фильмов для детей и юношества – в этом случае допускается полное покрытие затрат. На завершение производства игровых картин предусмотрены субсидии объемом до 30 млн рублей.