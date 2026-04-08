  • Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году

Автор: БК

8 апреля 2026

Сейчас проекты проходят этап независимой антикоррупционной экспертизы

Министерство культуры России предложило определить приоритетные темы господдержки кинематографа в этом году. Соответствующий проект приказа был опубликован на сайте проектов нормативных актов.

В список тем вошли:
• Культура России;
• Историческое просвещение;
• Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации;
• Кинолетопись. Развитие, культура и традиции регионов России;
• Героизм и самоотверженность воинов;
• Внешнеполитические победы России. Успехи российской внешней разведки;
• Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка;
• Школа и институт как важные этапы адаптации в социуме 
и личностного ориентирования;
• Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями;
• Экранизация произведений русской классической литературы, образов русского фольклора, в том числе с применением средств анимации.

Помимо этого, ведомство предложило проект приказа об утверждении объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов в 2026 году. Согласно документу, предполагается следующее:

• Полнометражные игровые фильмы (кроме дебютов и фильмов для детей и юношества) – частичное финансирование до 70% сметы, но не более 100 млн рублей;
• Полнометражные дебютные фильмы выпускников государственных киновузов (с режиссерской специализацией) – полное финансирование, но не более 60 млн рублей;
• Полнометражные дебютные фильмы других режиссеров – частичное финансирование: до 70% сметы, но не более 50 млн рублей;
• Полнометражные фильмы для детей и юношества – полное финансирование, но не более 100 млн рублей;
• Завершение производства полнометражного фильма – частичное финансирование: до 70% сметы, но не более 30 млн рублей;
• Полнометражные документальные фильмы (включая научно-популярные, кроме дебютов) – полное финансирование, но не более 15 млн рублей;
• Короткометражная авторская анимация – полное финансирование, но не более 400 тыс рублей за минуту;
• Короткометражные мультфильмы для детей и юношества – полное финансирование, но не более 400 тыс рублей за минуту;
• Анимационные сериалы для детей и юношества (кроме дебютов) – полное финансирование, но не более 300 тыс рублей за минуту.

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Королек моей любви» стартовал с третьей строчки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля
Подробнее
Mubi выпустит в американский прокат «Минотавра» Андрея Звягинцева
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Твое сердце будет разбито» вновь вырвало победу
Подробнее
Касса России: «Твое сердце будет разбито» вновь возглавило чарт
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 апреля
Подробнее
Гильдия сценаристов Америки заключила новый контракт со студиями и стримингами
Подробнее
Объем рынка российских онлайн-кинотеатров в 2025 году составил 189 млрд рублей
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»
Подробнее
«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Подробнее
Американская касса: «Супер Марио: Галактическое кино» продемонстрировал лучший старт 2026 года
Подробнее

Новости по теме

Минкультуры займется разработкой законопроекта для квот на иностранные фильмы
Подробнее
Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Подробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий
Подробнее
Минкультуры будет определять приоритетные направления поддержки отечественного кино
Подробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в России
Подробнее