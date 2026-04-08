Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино и ее объемы в 2026 году

Сейчас проекты проходят этап независимой антикоррупционной экспертизы

Министерство культуры России предложило определить приоритетные темы господдержки кинематографа в этом году. Соответствующий проект приказа был опубликован на сайте проектов нормативных актов.

В список тем вошли:

• Культура России;

• Историческое просвещение;

• Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации;

• Кинолетопись. Развитие, культура и традиции регионов России;

• Героизм и самоотверженность воинов;

• Внешнеполитические победы России. Успехи российской внешней разведки;

• Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка;

• Школа и институт как важные этапы адаптации в социуме

и личностного ориентирования;

• Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями;

• Экранизация произведений русской классической литературы, образов русского фольклора, в том числе с применением средств анимации.

Помимо этого, ведомство предложило проект приказа об утверждении объемов государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов в 2026 году. Согласно документу, предполагается следующее:

• Полнометражные игровые фильмы (кроме дебютов и фильмов для детей и юношества) – частичное финансирование до 70% сметы, но не более 100 млн рублей;

• Полнометражные дебютные фильмы выпускников государственных киновузов (с режиссерской специализацией) – полное финансирование, но не более 60 млн рублей;

• Полнометражные дебютные фильмы других режиссеров – частичное финансирование: до 70% сметы, но не более 50 млн рублей;

• Полнометражные фильмы для детей и юношества – полное финансирование, но не более 100 млн рублей;

• Завершение производства полнометражного фильма – частичное финансирование: до 70% сметы, но не более 30 млн рублей;

• Полнометражные документальные фильмы (включая научно-популярные, кроме дебютов) – полное финансирование, но не более 15 млн рублей;

• Короткометражная авторская анимация – полное финансирование, но не более 400 тыс рублей за минуту;

• Короткометражные мультфильмы для детей и юношества – полное финансирование, но не более 400 тыс рублей за минуту;

• Анимационные сериалы для детей и юношества (кроме дебютов) – полное финансирование, но не более 300 тыс рублей за минуту.