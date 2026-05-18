18 мая Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов на безвозвратной основе.

Принять участие в отборе можно до 19:00:00 (по московскому времени) 18 июня 2026 года включительно.

Комплекты заявочной документации предоставляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Информация о новых изменениях и дополнениях в порядок отбора доступна на официальном сайта фонда, однако важно напомнить, что каждый из проектов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации – в том числе и указом по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

