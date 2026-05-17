Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года

«Зловещие мертвецы: Пекло» и множество других хорроров

На минувшей неделе наиболее активно в перетасовке релизов выступила компания «Уорлд Пикчерз». Во-первых, дистрибьютор исключил из графика проект с Джеки Чаном ЛЕГЕНДА НАВСЕГДА, который должен был выйти 9 июля. В то же время прокатчик заявил на 3 декабря индонезийский хоррор ALAS ROBAN, а на 1 октября – тайский KIJSADA PARADISE. Другой тайский фильм ужасов THE CURSED LAND выйдет более чем на месяц раньше, 17 сентября вместо 29 октября. Еще один тайский проект ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ сдвинулся уже на два месяца ближе к текущему дню, с 15 октября на 13 августа. Ранее на этой дате стоял индонезийский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ТАРО, но теперь он переехал 10 сентября. В свою очередь, тайванский хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. УДУШЬЕ также покинул августовскую дату, переехав с 27 числа на 15 октября. Теперь на этой дате стоит АСТРАЛ. ВЛАСТЬ ТЬМЫ, переехавший с 20 августа.

Еще три релиза дистрибьютор перенес на неделю раньше. Итальянский арт-хоррор ДОЛИНА УЛЫБОК был перенесен с 2 июля на 25 июня, польский фильм ужасов ЛАБИРИНТ ЧУДОВИЩ – с 6 августа на 30 июля, а индонезийский проект от режиссера Джока Анвара ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ – с 16 на 9 июля.

«Парадиз» перенес с 12 ноября на 17 декабря черную комедию СЫГРАТЬ В ЯЩИК. Освободившуюся ноябрьскую дату теперь заняла премьера с Каннского кинофестиваля – триллер Джеймса Грэя БУМАЖНЫЙ ТИГР. Также прокатчик на 26 ноября заявил триллер DREAMQUIL.

«Вольга» определилась с датой выхода перспективного хоррора ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО. Продолжение легендарной хоррор-франшизы выйдет 16 июля.

«НМГ Кинопрокат» поставил на 4 ноября комедию БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ.

«Экспонента Фильм» сдвинула фильм ужасов NEVER AFTER DARK с 16 на 30 июля.

«Про:взгляд» перенесла премьеру детектива ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА с 28 мая на 11 июня.

A-One Films заявила комедийный фильм КУРОЧКА. ПУХ И ПРАХ на 25 июня.

Фото: кадр из фильма ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО