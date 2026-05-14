Официальная касса России: сажайте, и вырастет

КОММЕРСАНТ дополнительно заработал 80,5 млн рублей при незначительном падении сборов на 17,9%. Общая касса фильма с Александром Петровым после трех уикендов достигла 322 млн рублей. Экранизация автобиографического романа Андрея Рубанова на 4,5% опережает ТЕКСТ (308 млн за тот же период) по выручке, но почти вдвое уступает ему по количеству зрителей: 580 тысяч против 1,139 млн у картины Клима Шипенко.

Отличную стойкость в праздничный уикенд также продемонстрировала военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, потеряв 24,7% сборов. Лента о событиях вокруг блокадного Ленинграда увеличила выручку до 331 млн рублей при 805 тысячах зрителей. Фильм Александра Котта немного проигрывает графику близкого по жанру проекта ВОЗДУХ (370 млн рублей и 1,134 млн зрителей после трех уикендов). Средняя посещаемость составила 15 человек на один сеанс, став лучшей в первой десятке.

Минимальное падение в топ-10 показала картина СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА, действие которой также разворачивается во время Великой Отечественной войны. Касса фильма с Федором Добронравовым достигла 131 млн рублей при снижении на 15%, что больше итогового результата выходившей в прошлом году военной драмы ВОЙНА И МУЗЫКА (112 млн рублей) и находится в шаге от тотала ленты ГРУППА КРОВИ (138 млн рублей). Сеансы релиза посетила 291 тысяча зрителей.

Фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ на основе серии книг Энид Блайтон стартовало на четвертом месте, заработав 35,1 млн рублей при 77 тысячах зрителей. Фильм с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой обошел такие похожие картины, как БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (20,5 млн рублей и 62 тысячи зрителей), УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ (18,8 млн рублей и 45 тысяч зрителей) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (15,9 млн рублей и 58 тысяч зрителей).

Сохранила место в пятерке лучших трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА!. Голливудская лента с кассой 603 млн рублей приближается к итоговым сборам фильма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (631 млн), который удерживает седьмую строчку среди зарубежных релизов, выходивших после марта 2022 года.

На шестой позиции начал работу фильм ужасов ХОКУМ, освоив 25,2 млн рублей при 46,9 тысячи проданных билетов. Картина с Адамом Скоттом обошла в денежном выражении стартовые результаты недавних хорроров ПОЛУТОН (18 млн рублей и 33 тысячи зрителей) и ВСКРЫТИЕ ДЕМОНА (17,3 млн рублей и 35 тысяч зрителей), но немного уступила им по посещаемости. Для дистрибьютора Capella Film это лучший премьерный уикенд с ноября 2023 года, когда выходил фантастический триллер КАТАСТРОФА (26,2 млн рублей и 72 тысячи зрителей).

Сборы продолжения ЖДУНА во второй уикенд рухнули на 64,4%, тогда как первая часть в прошлом году показала минимальное снижение на 3,6%. Отставание от первого фильма составляет 64,1% в денежном выражении (85,7 против 239 млн рублей после двух уикендов) и 70,5% по количеству проданных билетов (202 против 684 тысяч).

Сильнее параллельно идущих в прокате аналогов упали сборы военной драмы ЛИТВЯК (-44,6%). История советской летчицы-истребительницы увеличила кассу до 66,7 млн рублей, что больше финальной выручки прошлогоднего фильма об авиации ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (53,9 млн).

Сразу 67,8% бокс-офиса лишился мультфильм ГРУЗОВИЧКИ, что стало самым сильным падением сборов в топ-10. Анимация студии «Форпост Продакшн» с выручкой 54,2 млн рублей проигрывает динамике выходившего ровно год назад мультфильма МАРАКУДА (63,6 млн после двух уикендов).

Замкнула первую десятку мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. После семи уикендов на счету экранизации книги Анны Джейн имеется 914 млн рублей, что всего на 1 млн меньше итогового результата комедии ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (915 млн).

Также в прокат вышли военная драма ОТЕЦ (11-е место, 10,2 млн рублей и 21,2 тысячи зрителей), мистический триллер ШУРАЛЕ (14-е место, 6,7 млн рублей и 13,2 тысячи зрителей), мультфильм НЕССИ. ЧУДИЩЕ ИЗ ЛОХХ-НЕСС (18-е место, 4,1 млн рублей и 10,2 тысячи зрителей) и комедия КАК СТАТЬ МИЛЛИАРДЕРОМ (19-е место, 3,6 млн рублей и 5,5 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 416 млн рублей, с учетом стран СНГ – 535 млн. Это на 31,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 38,8% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировала военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ.

14.05.2026 Автор: Артем Логинов