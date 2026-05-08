Кинематографисты выступили против реформы системы поддержки кино в Европе

Более 4700 представителей киноиндустрии подписали открытое письмо, призвав власти Евросоюза сохранить отдельную систему поддержки кинематографа. В числе подписантов – Жюльет Бинош, Фрэнсис Форд Коппола, Йоаким Триер, Рубен Эстлунд, Стеллан Скарсгард, Сандра Хюллер и Вики Крипс.

Поводом для обращения стали планы Евросоюза реформировать программу MEDIA, которая уже 35 лет финансирует европейское кино и помогла тысячам фильмов получить поддержку на разработку, производство и международный прокат.

Сейчас власти ЕС обсуждают создание новой крупной программы AgoraEU, которая объединит финансирование культуры, медиа и общественных инициатив. Представители киноиндустрии утверждают, что нынешняя система работала по понятным правилам и предусматривала отдельные долгосрочные бюджеты именно для кинематографа, тогда как новая модель пока не содержит четких обязательств по финансированию кинопроектов.

Отмечается, что Еврокомиссия предлагает выделить на программу AgoraEU €8,6 млрд в рамках бюджета ЕС на 2028–2034 годы, а Европарламент выступает за увеличение суммы до €10,7 млрд. Однако авторы письма подчеркивают, что рост общего бюджета еще не означает увеличения инвестиций именно в аудиовизуальный сектор.

