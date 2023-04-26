Стартовал приём заявок на II Питчинг региональных киностартапов

Мероприятие проводит Фонд поддержки регионального кинематографа

Стартовал приём заявок на Питчинг региональных киностартапов, проводимый Фондом поддержки регионального кинематографа. Отправить заявку можно до 12 июня 2023 года включительно через платформу Script.MovieStart. Подробный регламент участия в питчинге можно прочесть на сайте организации.

Организаторы отмечают, что заявки можно подавать неограниченное количество раз, однако в шорт-лист, который будет объявлен 19 июня на сайте ФПРК, может попасть только один региональный киностартап от каждого участника (группы участников). Авторы проектов, попавшие в шорт-лист, представят их на питчинге в рамках кинофорума «Новый вектор», который пройдет 28 июня – 1 июля в Светлогорске Калининградской области.

Направления проектов, принимаемых к рассмотрению:

Программные проекты в области производства контента; Программные проекты в области медиапотребления; Новое оборудование для киноиндустрии; Иные технологии и проекты для киноиндустрии, отличные от вышеуказанных.

«В прошлом году ФПРК вместе с Союзом кинематографистов инициировал и провел очень успешное и важное мероприятие – Питчинг региональных киностартапов. По всей стране мы собирали новые технологические решения ребят, которые так или иначе имеют отношение к кинематографу. Мы планируем каждый год проводить смотр, сбор новых инновационных проектов, которые позволят повысить конкурентоспособность и технологическую оснащенность отечественного кинематографа», – рассказал креативный продюсер мероприятия Павел Перегудов.

Впервые Питчинг региональных киностартапов прошел в декабре 2022 года в Москве. Участие в нём приняло 32 проекта из 14 регионов РФ, девять из них вышло в финал и было представлено на очной защите. Некоторым разработчикам участие в питчинге помогло улучшить свои проекты и сделать их еще более привлекательными для инвесторов, а некоторые уже перешли в стадию получения финансирования и заключения договоров о сотрудничестве. В их числе – Российская платформа звуковых эффектов и production музыки «Звуки.Музыка», павильон-конструктор «Вольтаж», федеральная карта кинолокаций и так далее.

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