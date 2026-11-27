Бюджет картины достиг $371,1 млн

Forbes проанализировал финансовую отчетность британской компании Solve Everything Productions UK, через которую Disney оформляла производство прошлогоднего кинокомикса ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, и выяснил, что, несмотря на мировые сборы в размере $521,9 млн, картина не смогла окупить затраты на производство.

По расчетам издания, дефицит по итогам кинотеатрального проката составил около $36,7 млн без учета маркетинговых расходов. При этом итоговая стоимость производства оказалась значительно выше первоначальных прогнозов и достигла $371,1 млн. Съемки ленты проходили на студии Pinewood в Великобритании, а существенная часть дополнительных затрат пришлась на этап постпродакшена, когда велась работа над визуальными эффектами.

Именно британская площадка позволила раскрыть подробности бюджета: местное законодательство предусматривает возврат до 25,5% расходов, понесенных на территории страны, при соблюдении ряда условий. Благодаря государственной компенсации в размере $73,5 млн чистые затраты Disney на производство картины сократились до $297,6 млн.

Примечательно, что бюджет новой ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ оказался всего на 6,7% ниже производственных затрат на ЧЕЛОВЕКА-МУРАВЬЯ И ОСУ: КВАНТОМАНИЮ, несмотря на заявления главы Marvel Studios Кевина Файги о том, что последние фильмы студии обходятся более чем на треть дешевле проектов двухлетней давности. При этом оценка Forbes отражает только результат кинопроката: она не учитывает маркетинговые расходы, но и не включает дополнительные доходы от продаж на домашних носителях и сопутствующей продукции, поэтому не является окончательным расчетом убытков Disney от фильма.

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ