Выход картин запланирован на 2029-й и 2031 год соответственно

The Walt Disney Company провела в Буэнос-Айресе презентацию Upfront ’27 для рекламодателей, партнеров и представителей прессы, представив ключевые проекты для местного рынка на следующий год.

Среди анонсированных релизов оказалась четвертая часть франшизы Джеймса Кэмерона АВАТАР: ее премьера, как и было объявлено ранее, состоится 21 декабря 2029 года. Выход пятого фильма, в свою очередь, намечен на 19 декабря 2031-го.

Таким образом, Disney сохраняет обе картины в своей будущей кинотеатральной линейке, несмотря на прежние сомнения Кэмерона относительно возвращения на Пандору: триквел АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ собрал около $1,48 млрд в мировом прокате, заметно уступив второй части ($2,32 млрд).

Напомним, что часть материала для четвертого фильма была отснята еще во время работы над двумя предыдущими картинами: речь идет о сценах с участием младших членов семьи Салли, поскольку сюжет предусматривает временной скачок примерно на шесть лет.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ