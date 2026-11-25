Предыдущий рекорд принадлежал тизеру этого же фильма

Финальный трейлер кинокомикса МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ установил рекорд по просмотрам среди роликов проектов The Walt Disney Studios за первые 24 часа после публикации – за это время видео посмотрели 563 млн раз.

Предыдущий рекорд принадлежал тизеру этого же фильма, собравшему 503 млн просмотров.

В общем рейтинге кинематографических трейлеров по числу просмотров за первые сутки ролик занял второе место, уступив только первому промо кинокомикса ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ (718,6 млн просмотров). При этом финальный трейлер МСТИТЕЛЕЙ оказался более чем втрое популярнее финального ролика НОВОГО ДНЯ – тот собрал 131 млн просмотров за аналогичный период.

Напомним, что американский релиз картины намечен на 18 декабря. Премьера фильма братьев Руссо на территории СНГ состоится только с 7 января 2027 года.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ