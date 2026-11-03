top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках сокращения расходов

Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках сокращения расходов

Автор: БК

3 ноября 2026

Некоторым руководителям подразделений поручено сократить годовые расходы на 20%

The Walt Disney Company готовится к очередной волне сокращений, которая затронет сразу несколько подразделений, включая телевизионные сети и киностудию. По данным Deadline, некоторым руководителям поручено сократить годовые расходы на 20%.

Точные сроки увольнений пока неизвестны. В Disney, в свою очередь, отказалась от комментариев.

Реструктуризация компании началась в марте, после назначения Джоша Д’Амаро на пост генерального директора. В апреле Disney объявила об упразднении тысячи должностей, а в июле сократила ещё несколько сотен сотрудников. Сильнее всего изменения затронули Pixar и National Geographic.

Сам Д’Амаро объясняет сокращение расходов необходимостью повысить эффективность работы компании. По его словам, сэкономленные средства планируется направить на развитие новых направлений, включая производство контента, технологическую инфраструктуру и тематические парки.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Триквел «Дюны» и новые «Мстители» будут разведены по датам в прокате СНГ
Подробнее
Международная касса: «Одиссея» стала самым успешным международным релизом Universal
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» обошло всех конкурентов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Подробнее
Объявлена предварительная программа кинорынка «Российский кинобизнес. Новогодний выпуск»
Подробнее
«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино
Подробнее
От книжных продаж до международных сделок: на «Читке 5.0» обсудили экономику экранизаций
Подробнее
Майя Манерова покидает пост вице-президента по репертуарному планированию киносети «КАРО»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 26 октября по 1 ноября 2026 года
Подробнее
На «Читке 5.0» обсудили, какие литературные истории интересны киноиндустрии
Подробнее
Совет директоров «Ленфильма» возглавил Борис Пиотровский
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2026 года
Подробнее
В Санкт-Петербурге эксперты обсудили, как ИИ меняет кино и анимацию
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Александр I»
Подробнее
Компания «КиноЦех» займется самостоятельным прокатом своих фильмов в Беларуси
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Рождение империи» стартует лучше большинства аналогов
Подробнее

Новости по теме

Disney предложил крупным студиям использовать Infinity Vision в качестве конкурента IMAX
Подробнее
Disney+ начнет показывать пользовательские ролики из TikTok
Подробнее
Константин Бронзит, Илья Попов и ветераны студии Disney выступят на Слете аниматоров
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Disney первой среди студий преодолела порог в $3 млрд мировых сборов в 2026 году
Подробнее