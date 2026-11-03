Disney планирует уволить тысячи сотрудников в рамках сокращения расходов

Некоторым руководителям подразделений поручено сократить годовые расходы на 20%

The Walt Disney Company готовится к очередной волне сокращений, которая затронет сразу несколько подразделений, включая телевизионные сети и киностудию. По данным Deadline, некоторым руководителям поручено сократить годовые расходы на 20%.

Точные сроки увольнений пока неизвестны. В Disney, в свою очередь, отказалась от комментариев.

Реструктуризация компании началась в марте, после назначения Джоша Д’Амаро на пост генерального директора. В апреле Disney объявила об упразднении тысячи должностей, а в июле сократила ещё несколько сотен сотрудников. Сильнее всего изменения затронули Pixar и National Geographic.

Сам Д’Амаро объясняет сокращение расходов необходимостью повысить эффективность работы компании. По его словам, сэкономленные средства планируется направить на развитие новых направлений, включая производство контента, технологическую инфраструктуру и тематические парки.