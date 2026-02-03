Джош Д'Амаро стал новым главой Disney

Ожидается, что медиаменеджер вступит в должность уже с 18 марта

Председатель Disney Experiences Джош Д'Амаро, курирующий парки развлечений, круизы и потребительские товары компании, официально стал новым главой The Walt Disney Company.

Ожидается, что медиаменеджер вступит в должность уже с 18 марта. Д'Амаро сменит на посту Боба Айгера, выступавшего CEO Disney с 2005 по 2020 год и затем – с ноября 2022 года.

Помимо этого, сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден была назначена президентом и главным креативным директором The Walt Disney Company. Ранее она считалась основным конкурентом Д'Амаро на пост главы корпорации.

Фото: The Walt Disney Company