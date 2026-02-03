Джош Д'Амаро стал новым главой Disney
Автор: БК
3 февраля 2026
Ожидается, что медиаменеджер вступит в должность уже с 18 марта
Председатель Disney Experiences Джош Д'Амаро, курирующий парки развлечений, круизы и потребительские товары компании, официально стал новым главой The Walt Disney Company.
Ожидается, что медиаменеджер вступит в должность уже с 18 марта. Д'Амаро сменит на посту Боба Айгера, выступавшего CEO Disney с 2005 по 2020 год и затем – с ноября 2022 года.
Помимо этого, сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден была назначена президентом и главным креативным директором The Walt Disney Company. Ранее она считалась основным конкурентом Д'Амаро на пост главы корпорации.
Фото: The Walt Disney Company
Самое читаемое
Премия «Белый слон» назвала победителейПодробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январеПодробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 годПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраляПодробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»Подробнее
Wink подвел итоги 2025 годаПодробнее
КИОН рассказал о новинках февраляПодробнее
Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительствеПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 годаПодробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраляПодробнее
Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»Подробнее
«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов СШАПодробнее
Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 годПодробнее
Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе прокатаПодробнее
Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу ДапкунайтеПодробнее
Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTAПодробнее
«НМГ Кинопрокат» вернулся в тройку лидеров по итогам 2025 годаПодробнее
Новости по теме
Боб Айгер может покинуть Disney раньше назначенного срокаПодробнее
Disney назовет преемника Боба Айгера уже в февралеПодробнее
Disney инвестирует $1 млрд в OpenAIПодробнее
Звезды «Холодного сердца» получат по $60 млн за работу над двумя продолжениямиПодробнее
Disney планирует закончить с «Троном»Подробнее