Disney назовет преемника Боба Айгера уже в феврале

Контракт медиаменеджера заканчивается 31 декабря 2026 года

Не исключено, что совет директоров The Walt Disney Company определился с заменой Бобу Айгеру – по сообщению Variety, компания должна назвать его преемника уже в следующем месяце.

Инсайдеры утверждают, что главными кандидатами на пост являются председатель Disney Experiences Джош Д'амаро, курирующий парки развлечений, круизы и потребительские товары компании, и сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.

Напомним, что контракт Айгера с Disney заканчивается 31 декабря 2026 года, и тот ранее публично заявлял, что совершенно точно уйдет в отставку по его окончании. Медиаменеджер занимал должность главы компании с 2005 по 2020 год и затем с ноября 2022 года.