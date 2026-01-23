Disney назовет преемника Боба Айгера уже в феврале
Автор: Илья Кувшинов
23 января 2026
Контракт медиаменеджера заканчивается 31 декабря 2026 года
Не исключено, что совет директоров The Walt Disney Company определился с заменой Бобу Айгеру – по сообщению Variety, компания должна назвать его преемника уже в следующем месяце.
Инсайдеры утверждают, что главными кандидатами на пост являются председатель Disney Experiences Джош Д'амаро, курирующий парки развлечений, круизы и потребительские товары компании, и сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.
Напомним, что контракт Айгера с Disney заканчивается 31 декабря 2026 года, и тот ранее публично заявлял, что совершенно точно уйдет в отставку по его окончании. Медиаменеджер занимал должность главы компании с 2005 по 2020 год и затем с ноября 2022 года.
