Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта

«Двойной путь», «Горничная» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в марте – китайская мелодрама «Двойной путь». В центре повествования – сводные брат и сестра, которых разлучил по разным уголкам страны развод родителей. Спустя годы Му отправляется на поиски брата и находит перед собой совсем другого человека.

Кроме того, зрителей стриминга ждут триллер ГОРНИЧНАЯ, мелодрама ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ и многое другое.

Уже на сервисе:

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (анимационный, реж. Константин Феоктистов)

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

СТОМЕТРОВКА (аниме, реж. Кэндзи Иваисава)

Школьник Тогаси – талантливый спринтер, которому с детства не было равных в беге на 100 метров. Однажды в его школу переводится Комия – бегун с железной волей, которому не хватает техники. Тогаси начинает обучать Комию, и их дружба постепенно превращается в соперничество. Спустя годы они вновь встречаются на треке, чтобы выяснить, кто же действительно быстрее.

«Инициал Ди. Стадия первая» (аниме, реж. Син Мисава, Масами Хата, Рэи Котаки)

Такуми Фудзивара, сын владельца магазина тофу, каждый день ездит по извилистым дорогам горы Акина в префектуре Гумма и далек от уличных гонок. Однажды местной группировке стритрейсеров «Акина Спид Старс» бросают вызов амбициозные «Акаги Ред Санс». Но на горной дороге приезжих асов обходит старенькая Toyota AE86, на которой Такуми возвращался домой. Так парень оказывается втянут в новый для него мир.

«Ведьмина любовь» (мелодрама, реж. Пак Чхан-юль)

Прекрасная жизнь кандидата наук Юли Воробьевой изменилась в одночасье: сын Миша оказался прикован к инвалидной коляске, муж бросил их и ушел к молодухе, из универа пришлось уволиться. Теперь кандидат наук работает то уборщицей, то гардеробщицей, то выгуливает собак. Но Юля не ноет, а делает все, чтобы поставить Мишу на ноги. Невероятное происшествие раз и навсегда изменило ее жизнь – она начала предвидеть будущие события. Например, несчастный случай с главой фармацевтической компании Романом Медведевым. Он ругал незнакомку, накаркавшую беду. Но Юля, попав вместе с ним в круговорот неожиданных событий, понимает, что любит его всем сердцем – человека, назвавшего ее в сердцах Ведьмой! А у него полным ходом идет подготовка свадьбы с красавицей Алиной…

Тайный миллионер (реалити-шоу)

По правилам шоу «Тайный миллионер» участники получают шкатулки, в одной из которых хранится золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей. Задача — вычислить его обладателя. Чтобы распознать счастливчика, звезды проходят испытания с подсказками. Но и тайный миллионер выполняет секретные задания, дающие ему преимущества. Если его раскрывают, слиток переходит к другому авантюристу. Кто сохранит золото в тайне до конца съемок, заберет все 10 миллионов себе. Реалити-шоу телеканала СТС с Сергеем Буруновым в роли ведущего.

«Из провинциалки – в невесту CEO» (вертикальная мини-драма)

Простая девушка по ошибке становится женой СЕО. Оба хотят развода, но совместная жизнь их сближает.

С 5 марта:

ГОРНИЧНАЯ (триллер, реж. Пол Фиг)

Милли устраивается прислугой с проживанием к состоятельной семье Винчестер, живущей в загородном особняке. Девушка только что вышла по УДО, и ей необходима эта работа, но находить общий язык с хозяйкой Ниной становится все сложнее: та заметно не в себе и регулярно к ней цепляется. Зато ее супруг Эндрю — само очарование. Мужчина сглаживает любые конфликты и, кажется, положил глаз на Милли.

С 6 марта:

ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (мелодрама, реж. Эрвин ван ден Эшоф)

Когда в курортный отель приезжает кинозвезда Натан Леви, молодая сотрудница внезапно обнаруживает, что застряла во временной петле. Девушка вынуждена постоянно переживать один и тот же безумный день, где она вновь и вновь знакомится с Натаном. Вскоре она понимает, что ее единственный шанс вырваться из замкнутого круга как раз связан с ее новым знакомым и их (не)случайной встречей.

С 12 марта:

«В объятиях босса мафии»

Отчаянно пытаясь спасти брата, Долорес вместе с Энрико попадает в мир мафии. Раскрывая семейные тайны, она использует его любовь ради мести.

Также в марте:

«Двойной путь» (мелодрама, реж. Юй Цзунцзун)

Цзян Му и Цзинь Чао были сводными братом и сестрой, пока развод родителей не развел их по разным уголкам страны. Она осталась жить обычной жизнью, он ушел в мир уличных гонок и жестких боев. Спустя годы Му отправляется на поиски брата и находит перед собой совсем другого человека: сурового, отрешенного и измученного прошлым. Вместо ожидаемого тепла она сталкивается с холодной стеной, но шаг за шагом они начинают заново узнавать друг друга. Их путь полон драм, молчаливых признаний и напряженной борьбы — не только с окружающим миром, но и с собственными чувствами.

Фото: постер сериала «Двойной путь»