Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий
Всего ведомство отобрало 87 заявок на общую сумму в 464,2 млн рублей
Министерство культуры РФ осуществило отбор организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий на финансовое обеспечение проката, показа, тифлокомментирования и субтитрирования национальных фильмов, проведения конференций, семинаров, выставок, кинопремий, мастер-классов, кинофестивалей, показов зарубежных фильмов на территории России, а также продвижения национальных фильмов на международных фестивалях и кинорынках.
Лидерами по совокупному объему финансирования (с учетом повторных побед) стали «Медиафест» (135 млн рублей), «Студия Ред Карпет» (37 млн рублей), «Кинокомпания Альянс» (30 млн рублей), «Свердловская киностудия» (28 млн рублей) и «Продюсерский центр Ленфильм» (22 млн рублей).
• ООО «Медиафест» (125 млн руб.)
• ООО КПЦ «Киноакадемия» (15 млн руб.)
• ООО Дирекция «Центр фестивалей» (2 млн руб.)
• ООО «Эстафета» (2 млн руб.)
• ООО «Медиафест» (10 млн руб.)
• АО «Свердловская киностудия» (6 млн руб.)
• ООО «Продюсерская компания «Фест-фильм» (5 млн руб.)
• АО «ЦТВ» (6 млн руб.)
• ООО «Позитив медиа» (2 млн руб.)
• АО «Свердловская киностудия» (5 млн руб.)
• АО «Свердловская киностудия» (15 млн руб.)
• ООО «Кинокомпания «Иванов» (1 млн руб.)
• ООО «Амкарт» (1,5 млн руб.)
• ООО «Хэштэг медиа» (10 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр «Ленфильм»» (10 млн руб.)
• ООО «Кинокомпания «Мастер-фильм» (16 млн руб.)
• ООО «Арт-центр «Кинофест» (8 млн руб.)
• ООО Кинокомпания «Время кино» (3,8 млн руб.)
• ООО «Кинокомпания Альянс» (20 млн руб.)
• ООО «Виб-фильм» (3 млн руб.)
• ООО «Кинокомпания Сибирь» (1,5 млн руб.)
• ООО «Год кино» (4,5 млн руб.)
• ООО «Джемстудия» (3 млн руб.)
• ООО «Кинокомпания Альянс» (10 млн руб.)
• ООО Центр «Перспектива» (2 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр Артконтракт» (1 млн руб.)
• ООО «Студия Ред Карпет» (10 млн руб.)
• ООО «Юпитер-XXI» (2 млн руб.)
• ООО «Викмо-М» (2 млн руб.)
• ООО «ПЦ «Киновек» (3 млн руб.)
• ООО «Студия Ред Карпет» (10 млн руб.)
• ООО «Кинофокус» (2 млн руб.)
• ООО «Русско-Европейская киноассоциация» («РЕКА») (9 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр «Студия Третий Рим» (5 млн руб.)
• ООО «АСГ» (3 млн руб.)
• ООО «ЦБГТ» (3 млн руб.)
• ООО «Сердце русского» (3 млн руб.)
• ООО «Артметалл» (1,5 млн руб.)
• ООО «АСМ» (2 млн руб.)
• ООО «Студия Ред Карпет» (12 млн руб.)
• ООО «Русь» (2 млн руб.)
• ООО «Постдок» (2 млн руб.)
• ООО «Студия БФМ» (3 млн руб.)
• ООО «ПЦ «Киновек» (2,5 млн руб.)
• ООО «Кинофест» (3 млн руб.)
• ООО «ПЦ Поколение» (2,7 млн руб.)
• ООО МКФ «Золотой Витязь» (6 млн руб.)
• ООО «Плазма» (1 млн руб.)
• ООО «Женщины кинопродюсеры» (3 млн руб.)
• ООО «МДС» (2 млн руб.)
• ООО «Юпитер-XXI» (1,5 млн руб.)
• ООО «Диалог-фильм» (2 млн руб.)
• ООО «Западные ворота» (1,5 млн руб.)
• ООО МИП «Продюсерский центр «СПБГИКИТ-Дебют» (2 млн руб.)
• ООО «Мем групп» (1 млн руб.)
• ООО «Чолбон продакшн» (2,5 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» (4 млн руб.)
• ООО «Гильдия кастинг-директоров» (1 млн руб.)
• ООО «Дока-продакшн» (1 млн руб.)
• ООО «Дальний восторг продакшн» (1,5 млн руб.)
• ООО «МВВВ» (8,5 млн руб.)
• ООО ПЦ «Северный характер» (1,5 млн руб.)
• ООО Киностудия «Юность» (1 млн руб.)
• ООО «Дирекция ОФДК в г. Екатеринбурге» (2 млн руб.)
• ООО «Русь» (1 млн руб.)
• ООО «Иркутсккино» (1 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» (4 млн руб.)
• ООО «Модум арт синема» (4 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» (4 млн руб.)
• ООО «Продюсерская компания «Фест-фильм» (6,5 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр «Молодежные инициативы» (1,5 млн руб.)
• ООО «Продюсерская компания «Фест-фильм» (1 млн руб.)
• ООО «Новые проекты» (2 млн руб.)
• ООО «Лайт студио» (3,5 млн руб.)
• ООО «Грифон» (2 млн руб.)
• АО «Свердловская киностудия» (2 млн руб.)
• ООО «Студия Ред Карпет» (5 млн руб.)
• ООО «ТМ-фильм» (1 млн руб.)
• АО «ТПО «СДФ»» (1,5 млн руб.)
• ООО «ЛНФ» (1,5 млн руб.)
• ООО «Енисейфильм» (1 млн руб.)
• ООО «Корнер ворк» (1 млн руб.)
• ООО «Культурные индустрии» (1 млн руб.)
• ООО «АСВ» (0,5 млн руб.)
• ООО «Интеллектуальный ресурс» (2 млн руб.)
• ООО «Институт развития кино и медиа» (1,5 млн руб.)
• ООО «Продюсерский центр «Люксар» (2,5 млн руб.)