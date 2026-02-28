Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий

Всего ведомство отобрало 87 заявок на общую сумму в 464,2 млн рублей

Министерство культуры РФ осуществило отбор организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий на финансовое обеспечение проката, показа, тифлокомментирования и субтитрирования национальных фильмов, проведения конференций, семинаров, выставок, кинопремий, мастер-классов, кинофестивалей, показов зарубежных фильмов на территории России, а также продвижения национальных фильмов на международных фестивалях и кинорынках.

Лидерами по совокупному объему финансирования (с учетом повторных побед) стали «Медиафест» (135 млн рублей), «Студия Ред Карпет» (37 млн рублей), «Кинокомпания Альянс» (30 млн рублей), «Свердловская киностудия» (28 млн рублей) и «Продюсерский центр Ленфильм» (22 млн рублей).