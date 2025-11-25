top banner
Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов

Автор: Илья Кувшинов

25 ноября 2025

Документом также предусмотрены разные формы господдержки кинематографа

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал ТАСС, что Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который позволит Минкульту РФ выбирать приоритетные темы для фильмов для финансирования со стороны государства.

«Рассмотрен проект закона о внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В соответствии с законопроектом Минкульт России сможет ежегодно утверждать объемы государственной финансовой поддержки производства национальных фильмов по категориям, а также утверждать приоритетные темы фильмов для финансирования со стороны государства», – отметил он.

Помимо этого, документом предусмотрены разные формы господдержки кинематографа: полное и частичное государственное финансирование производства национальных фильмов, соответствующих приоритетным темам, а также проката анимационных фильмов для детей и юношества.

Напомним, что после одобрения Комиссией по законопроектной деятельности, проект направляется в Правительство РФ на утверждение, после чего вносится в Государственную Думу как правительственная инициатива.

Фото: Freepik

