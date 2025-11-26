top banner
Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимации

Автор: Илья Кувшинов

26 ноября 2025

Разработка инициативы уже была одобрена правкомиссией по законотворческой деятельности

Министерство культуры РФ может помочь российской анимационной сфере – по данным «Коммерсанта», ведомство разрабатывает два законопроекта, которые предполагают возможность госфинансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в размере 100% сметной стоимости их производства.

Уточняется, что принятие изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета – его реализация будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минкультуры и Фондом кино в рамках текущего бюджета и планового периода.

Разработка инициативы уже была одобрена правкомиссией по законотворческой деятельности. Издание уточняет, что участие в разработке документа подтвердили представители Ассоциации анимационного кино (ААК), «Союзмультфильма» и ГК «Рики».

Напомним, что сейчас российское законодательство предусматривает полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако эта норма не распространяется именно на анимацию.

Фото: Freepik

