Минкультуры окажет содействие «Ленфильму» в разработке антикризисных мер

Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова

Министерство культуры России примет участие в подготовке антикризисного плана для киностудии «Ленфильм», которая недавно перешла в ведение Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Если студия стала частью региональной повестки, это не значит, что федеральное ведомство не будет помогать. <…> Все, что касается долгов – сложнее. <…> Строчки на погашение долгов у Министерства культуры РФ не существует. Тем не менее, это не отменяет того, что мы будем помогать нашим коллегам создавать кризисный план, как и перечень мероприятий, которые мы должны поддержать в дальнейшем», – сказала она.

Глава ведомства также добавила, что министерство окажет содействие в вопросах, касающихся кинопроизводства, фестивальной деятельности и проведения культурных мероприятий.

«Ленфильм» ведет свою историю с 1914 года. Ранее Любимова заявляла, что после перехода студии городу ее работа будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.