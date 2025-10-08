top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры окажет содействие «Ленфильму» в разработке антикризисных мер

Минкультуры окажет содействие «Ленфильму» в разработке антикризисных мер

Автор: Илья Кувшинов

8 октября 2025

Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова

Министерство культуры России примет участие в подготовке антикризисного плана для киностудии «Ленфильм», которая недавно перешла в ведение Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Если студия стала частью региональной повестки, это не значит, что федеральное ведомство не будет помогать. <…> Все, что касается долгов – сложнее. <…> Строчки на погашение долгов у Министерства культуры РФ не существует. Тем не менее, это не отменяет того, что мы будем помогать нашим коллегам создавать кризисный план, как и перечень мероприятий, которые мы должны поддержать в дальнейшем», – сказала она.

Глава ведомства также добавила, что министерство окажет содействие в вопросах, касающихся кинопроизводства, фестивальной деятельности и проведения культурных мероприятий.

«Ленфильм» ведет свою историю с 1914 года. Ранее Любимова заявляла, что после перехода студии городу ее работа будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
Okko рассказал о новинках октября
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и НМГ подготовят креативные кадры для киноиндустрии
Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность»
Подробнее
Джеймс Мэнголд заключил соглашение с Paramount
Подробнее
Касса четверга: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы и сериалы в сентябре 2025 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал боевик «Мир в огне»
Подробнее
Телеканал «Солнце» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Драма «1993» получила награду на кинофестивале в Канаде
Подробнее
В рамках Большого фестиваля мультфильмов впервые пройдет деловая программа
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 29 сентября – 5 октября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Август» продолжает лидировать
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября
Подробнее
Фестиваль «Маяк»: день первый
Подробнее
Официальная касса России: момент истины
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 октября
Подробнее
В Москве состоялась премьера романтической комедии «Сводишь с ума»
Подробнее

Новости по теме

Минкультуры предложило критерии для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в кино
Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность»
Подробнее
Власти подтвердили передачу студии «Ленфильм» Санкт-Петербургу
Подробнее
Киностудию «Ленфильм» передадут Санкт-Петербургу
Подробнее
Господдержка кинопроизводства может быть слегка увеличена в 2026 году
Подробнее