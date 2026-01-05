Американская касса: лучший новогодний уикенд после пандемии

Начало киногода в США выдалось необычно сильным: суммарные сборы всех фильмов за уикенд достигли $135 млн. Это лучший первый уикенд нового года в постковидный период, который заметно обошел старт 2023‑го с его $104 млн. Никаких сенсаций в прокате не случилось – просто очень крепкий уикенд за счет работы уже вышедших хитов.

При этом аналитики подчеркивают: удачный первый уикенд не является прогнозом для всего года. 2026‑й начался на 29% лучше, чем 2025‑й, но это вовсе не означает, что весь год закончится с таким же отрывом. Тем не менее почти все картины в топ‑10 показали результаты выше ожиданий. Дистрибьюторы объясняют это тем, что часть недополученных сборов в рождественские дни «доехала» именно в этот уикенд.

Главными драйверами проката остаются крупные франшизы. Блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ добавил к своим капиталам $40 млн (падение на 37%), общий домашний бокс‑офис вырос до $306 млн.

Мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2 заработал еще $19 млн (падение всего на 4%), тотал теперь составляет $394 млн.

На третьей строчке расположился триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG, 08.01.2026), собравший $14,8 млн за уикенд (‑3%) и $76 млн – в общей сложности. Релизу осталось чуть более $13 млн, чтобы превзойти общий результат прошлой романтической комедииКТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ ($88,3 млн) с участием Сидни Суини.

Спортивная комедия МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK, 15.01.2026) добавила в свою копилку $12,55 млн (‑21% по сравнению с прошлой неделей), доведя общие сборы до $56 млн. Фильм Джоша Сэфди стал третьей самой кассовой картиной дистрибьютора A24 в домашнем прокате – после ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ ($77 млн) и ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ ($69 млн). В настоящее время МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ идет на 19% впереди прошлогоднего байопика с Тимоти Шаламе БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ, который закончил прокат на отметке $75 млн. Потенциальный «оскаровский шлейф» только усиливает интерес к картине.

Топ-5 замкнула комедия АНАКОНДА, заполучившая $10 млн, что на 31% меньше сборов предыдущего уикенда. За две недели проект собрал $45,8 млн, что можно считать уверенным результатом для жанра, особенно на фоне конкуренции с крупными франшизами.

Отдельно в отрасли обсуждается новогодняя акция Netflix: двухдневный показ финала сериала «Очень странные дела» в кинотеатрах в канун и в день Нового года. По слухам, киносети смогли оставить себе до 95% выручки от продажи попкорна и напитков при общем обороте в $25–27 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»

05.01.2026 Автор: Дмитрий Некрасов