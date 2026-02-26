Официальная касса России: красавица навсегда

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ заработала во второй уикенд 408 млн рублей, показав четвертый результат за этот период среди российских картин за пределами новогодних каникул. Больше собирали только фильмы ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (606 млн на вторых выходных), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (501 млн) и ЛЕД 3 (451 млн). Общая касса достигла 1,208 млрд рублей при 2,887 млн зрителей. В понедельник, который принес дополнительно 162 млн рублей и 367 тысяч зрителей, фильм Сарика Андреасяна обошел итоговые показатели сказки АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (1,230 млрд рублей и 3,015 млн зрителей).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 157 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов на текущий момент во главе с мелодрамой ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ. По сравнению с прошлой неделей выручка неофициального проката упала на незначительные 11,1%.

На третьем месте дебютировала КРАСАВИЦА, заработав 105 млн рублей при 242 тысячах зрителей. Еще 44,5 млн рублей и 98 тысяч зрителей принесло 23 февраля. С учетом дополнительного выходного проект компаний «Проспект Мира» и Pandora Film обошел стартовые показатели недавних картин ЛЕВША (128 млн рублей и 269 тысячи зрителей) и ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (108 млн рублей и 246 тысячи зрителей). Для дистрибьютора «Вольга» это третья касса первого уикенда среди игровых российских релизов после фильмов ГОРЫНЫЧ (341 млн) и ЕЛКИ 9 (125 млн).

Фэнтезийная лента КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА за счет фанатской аудитории обошла КРАСАВИЦУ в четверг, но уступила ей по ходу выходных. Множитель уикенда составил 5,8 против 10,9 у конкурента. Фильм производства студий «Лунапарк», «Лига Фильм» и «Плюс Студия» заработал 85,9 млн рублей. С учетом превью-показов и праздничного дня эта сумма вырастает до 114 млн рублей. Количество проданных билетов на конец понедельника составило 222 тысячи. Полнометражное продолжение популярного сериала было близко к результатам картин МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (108 млн рублей и 246 тысячи зрителей) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (107 млн рублей и 289 тысяч зрителей), но заметно уступило МАЖОРУ В ДУБАЕ (176 млн рублей и 362 тысячи зрителей).

Первое ощутимое падение испытала ГОРНИЧНАЯ, потерявшая 47,6% сборов. Касса седьмого уикенда составила 57,6 млн рублей, проиграв на данном этапе проката среди зарубежных релизов только первому АВАТАРУ (120 млн в СНГ). Суммарная выручка достигла 1,250 млрд рублей. Количество проданных билетов выросло до 2,177 млн, что больше посещаемости таких звездных голливудских лент, как ФОКУС (2,166 млн в СНГ) с Уиллом Смитом и ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ (2,058 млн в СНГ) с Леонардо ДиКаприо.

Драма РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ потеряла в третий уикенд 51,7%, увеличив сборы до 145 млн рублей. Кыргызстанская лента опережает итоговый результат первой части (84,4 млн) на 71,8% в денежном выражении и на 30,6% по количеству зрителей (346 против 265 тысяч). Средняя посещаемость составила 34 человека на один сеанс, вновь став самой высокой в топ-10.

Боевик УБЕЖИЩЕ за 18 дней проката заработал 214 млн рублей. Сеансы фильма посетило 395 тысяч человек. Отставание от прошлогоднего МАСТЕРА (261 млн рублей и 502 тысячи зрителей) после трех уикендов увеличилось до 18% в денежном выражении и до 21,3% по количеству проданных билетов.

Выручка комедии УВОЛИТЬ ЖОРУ рухнула сразу на 70,3%, что стало самым сильным падением в топ-10. Фильм с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном увеличил кассу до 94,4 млн рублей при 204 тысячах зрителей, что немного превосходит показатели недавней комедии КОММЕНТИРУЙ ЭТО (86,1 млн рублей и 183 тысяч зрителей после двух уикендов). В среднем на один сеанс приходило 8 человек, что стало самым низким показателем в топ-10.

Сборы продолжения ЧЕБУРАШКИ перевалили за шесть миллиардов рублей. После восьми уикендов работа Дмитрия Дьяченко уступает первой части на 6,5% по кассе (6,012 против 6,433 млрд у оригинала) и на 44,3% по количеству зрителей (11,797 против 21,181 млн).

Замкнул первую десятку МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, потеряв 43,6% сборов. Общая касса выросла до 334 млн рублей. С учетом праздничного дня количество зрителей фильма с Тимоти Шаламе достигло 531 тысячи, что больше итоговых показателей картин ФЕРРАРИ (524 тысячи) и АНОРА (495 тысяч).

Также в прокат вышли фильм ужасов АСТРАЛ. АМУЛЕТ ЗЛА (11-е место, 12,7 млн рублей и 12,9 тысяч зрителей), приключенческий экшн ГУАНТАНАМЕРА (12-е место, 11,9 млн рублей и 25,6 тысяч зрителей), триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (13-е место, 9,3 млн рублей и 16,9 тысяч зрителей), семейная фантастика ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (14-е место, 7,6 млн рублей и 19,9 тысяч зрителей) и хоррор ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА (17-е место, 2,8 млн рублей и 4,9 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России достигла 966 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,008 млрд. Это на 24,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными, но на 26,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовал КРАСНЫЙ ШЕЛК.

Фото: кадр из фильма КРАСАВИЦА

26.02.2026 Автор: Артем Логинов